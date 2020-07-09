2020-07-09T10:05:29+03:00
Общество

Утро в Ижевске: тело в заброшенном карьере, медали за любовь и паразиты на центральном пляже

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 9 июля, четверг. В городе сегодня переменная облачность, днем +30...+32 градуса, без осадков. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- В Удмуртии зафиксировали 14 очагов бешенства.

- За что жителю Удмуртии грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

- На Первом канале показали супругов из Удмуртии, которые прожили вместе 67 лет.

- Тело жительницы Удмуртии с признаками насильственной смерти нашли в овраге.

- В массовом ДТП в Ижевске пострадали два человека.

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 8 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- На Славянском шоссе затеяли ремонт, как всегда, страдают водители, просиживая в огромных пробках. Узнали, когда планируется открыть участок.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

ТЕЛО В КАРЬЕРЕ

Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии

Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии

7 июля в Глазовском районе Удмуртии водолазы подняли тело в заброшенном карьере. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.

МЕДАЛЬ ЗА ЛЮБОВЬ

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В День семьи, любви и верности в Удмуртии наградили медалью «За любовь и верность» 81 семью.

ПАРАЗИТЫ НА ПЛЯЖЕ

Фото: Оксана Мымрина

Фото: Оксана Мымрина

8 июля на территории ижевского центрального пляжа провели дезинфекцию. «Комсомолка» пообщалась со специалистами и узнала, для чего она понадобилась и каких паразитов нашли на пляже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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