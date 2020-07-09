Утро в Ижевске: тело в заброшенном карьере, медали за любовь и паразиты на центральном пляже
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 9 июля, четверг. В городе сегодня переменная облачность, днем +30...+32 градуса, без осадков. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- В Удмуртии зафиксировали 14 очагов бешенства.
- За что жителю Удмуртии грозит наказание до 20 лет лишения свободы.
- На Первом канале показали супругов из Удмуртии, которые прожили вместе 67 лет.
- Тело жительницы Удмуртии с признаками насильственной смерти нашли в овраге.
- В массовом ДТП в Ижевске пострадали два человека.
- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 8 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.
- На Славянском шоссе затеяли ремонт, как всегда, страдают водители, просиживая в огромных пробках. Узнали, когда планируется открыть участок.
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
ТЕЛО В КАРЬЕРЕ
Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии
7 июля в Глазовском районе Удмуртии водолазы подняли тело в заброшенном карьере. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.
МЕДАЛЬ ЗА ЛЮБОВЬ
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
В День семьи, любви и верности в Удмуртии наградили медалью «За любовь и верность» 81 семью.
ПАРАЗИТЫ НА ПЛЯЖЕ
Фото: Оксана Мымрина
8 июля на территории ижевского центрального пляжа провели дезинфекцию. «Комсомолка» пообщалась со специалистами и узнала, для чего она понадобилась и каких паразитов нашли на пляже.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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