2020-07-16T18:04:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 16 июля 2020 года: 9 выздоровевших и 43 новых случая

Рассказываем, что произошло за день
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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На утро 16 июля в Удмуртии зарегистрировали 43 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в группе оперштаба. Из них 28 жителей Ижевска, 2 жителей Вавожского района, 5 жителей Завьяловского района, 4 жителей Можги, 2 жителей Можгинского района и 1 жителя Увинского района.

Состояние заболевших: 458 в удовлетворительном состоянии, 52 средней степени тяжести, 16 в тяжелом состоянии.

За сутки выписали 9 человек.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 1 966 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, 1 405 человек выздоровели, 35 летальных случаев.

А КАК В РОССИИ?

В стране за сутки обнаружили у 753154 человек, зафиксировано 11966 случаев смертей. Выздоровевших и выписанных из больниц суммарно составляет 532498 человек.\

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ИСТОЧНИК KP.RU

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