2020-04-09T20:09:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Удмуртии, последние новости 9 апреля 2020: новые случаи заражения и возможно закрытая на карантин больница

Рассказываем, что произошло за день
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Дмитрий СелезневФото: Дмитрий Селезнев
Изменить размер текста:

9 апреля глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о двух новых случаях заражения коронавирусом. Больными оказались две женщины 77 и 57 лет (подробнее).

Что еще произошло:

- Госавтоинспекция Удмуртии перешла на особый режим работы.

- Глава Удмуртии прокомментировал выступление президента России Путина.

- Смогут ли беременные или ижевчане с хроническими заболеваниями уйти на больничный по самоизоляции?

- В какие больницы доставляют жителей Ижевска с подозрением на коронавирус?

- Минздрав Удмуртии рассказал, есть ли в республике новые случаи заражения коронавирусом.

- Дополнительные 25 млн рублей выделят Минздраву Удмуртии на борьбу с коронавирусом.

- Как правильно ижевчанам утилизировать медицинскую маску? Продолжаем отвечать на вопросы читателей.

Еще в рамках проекта #Ижевсквместе в нашей группе во "ВКонтакте" прошел онлайн-марафон по вопросам дистанционного обучения. Специалисты рассказали, как справляются учителя, ученики, родители и, самое главное, сама система обучения.

Дистанционная школа в Удмуртии: учимся по-новому.На вопросы отвечают: Елена Юрьевна Землякова начальник Управления дошкольного, общего и дополнительного образования Минобрнауки УР Марина Никитина, директор ижевской Гимназии №56 Наталья Дьяконова, директор Интеллектуального клуба "REBUS", педагог-психолог, тьютор Подключайтесь!

С 10 апреля штрафы за нарушение самоизоляции в Ижевске и в Удмуртии будут увеличены. Такое заявление сделал Глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире.

Также глава региона в прямом эфире подтвердил, что есть один из заболевших коронавирусом был из городской больницы №1.

Однако, по неподтвержденной информации, именно из-за этого мужчины больницу закрыли на карантин до 22 апреля. Официальных комментариев на момент публикации материала не было получено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я и так вижу - у вас не корона!»: Некоторым заболевшим теста на СOVID-19 приходится добиваться угрозами
«Комсомолка» попыталась разобраться, почему в России нет поголовного тестирования на коронавирус? Не хватает тестов, лабораторий? Или пока всеобщее тестирование и не нужно
Эпидемиолог Николай Филатов: Вакцина, которая может помочь от коронавируса, разработана у нас давно! Но ее сейчас не производят
Профессор, доктор медицинских наук, замдиректора НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова рассказал, стоит ли пугаться количества зараженных коронавирусом, поможет ли остановить пандемию закрытие границ и оправданы ли карантинные меры
«15 тысяч – это половина нашего семейного бюджета»: Петербуржец рассказал, как его оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке
Мужчина вышел попинать мяч с 6-летним сыном-спортсменом, как появились полицейские, патрулировавшие улицы во время режима самоизоляции
Новости 24
Глава Удмуртии: «Есть заразившийся коронавирусом из первой городской больницы»
Дистанционное обучение: как школьники, родители и учителя Ижевска справляются с уроками
Штрафы за нарушение самоизоляции в Ижевске увеличат до 40 тысяч рублей
Могут ли оштрафовать в Ижевске пенсионеров, которые вышли прогуляться?
11 апреля ограничат движение на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса в Ижевске
Госавтоинспекция Удмуртии перешла на особый режим работы
«Важен диалог»: власти Ижевска и общественники проверили состояние улицы Берша после зимы
47-летний житель Удмуртии заставлял употреблять наркотики 16-летнюю девушку
Tele2 второй год подряд завоевывает «Оскар» в клиентском обслуживании
9 апреля в Удмуртии зарегистрировали еще два случая заражения коронавирусом
Глава Удмуртии прокомментировал выступление президента России Путина
Смогут ли беременные или ижевчане с хроническими заболеваниями уйти на больничный по самоизоляции?
В какие больницы доставляют жителей Ижевска с подозрением на коронавирус?
Жителя Удмуртии осудят за поджог дома и угрозы убийством
60-летний водитель иномарки в Удмуртии врезался в стоящий КамАЗ
Ижевчанин похитил деньги у жителя Смоленской области
Пенсионерке из Удмуртии пришлось вылезать по простыням из окна, чтобы выбраться из запертой квартиры
Минздрав Удмуртии: на утро 9 апреля новых случаев заражения коронавирусом нет
Когда в лесах Удмуртии начнется пожароопасный сезон?
«Носить маски и мыть руки»: фигуристка из Ижевска Алина Загитова дала 5 советов, как уберечься от коронавируса
Дополнительные 25 млн рублей выделят Минздраву Удмуртии на борьбу с коронавирусом
Есть вопрос: как ижевчанам правильно утилизировать медицинскую маску?
Как работает полиция в Удмуртии при коронавирусе: рейды, патрули и приостановление приема граждан
Житель Удмуртии до смерти избил знакомого