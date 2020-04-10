Коронавирус в Удмуртии, последние новости 9 апреля 2020: новые случаи заражения и возможно закрытая на карантин больница
9 апреля глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о двух новых случаях заражения коронавирусом. Больными оказались две женщины 77 и 57 лет (подробнее).
Что еще произошло:
- Госавтоинспекция Удмуртии перешла на особый режим работы.
- Глава Удмуртии прокомментировал выступление президента России Путина.
- Смогут ли беременные или ижевчане с хроническими заболеваниями уйти на больничный по самоизоляции?
- В какие больницы доставляют жителей Ижевска с подозрением на коронавирус?
- Минздрав Удмуртии рассказал, есть ли в республике новые случаи заражения коронавирусом.
- Дополнительные 25 млн рублей выделят Минздраву Удмуртии на борьбу с коронавирусом.
- Как правильно ижевчанам утилизировать медицинскую маску? Продолжаем отвечать на вопросы читателей.
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С 10 апреля штрафы за нарушение самоизоляции в Ижевске и в Удмуртии будут увеличены. Такое заявление сделал Глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире.
Также глава региона в прямом эфире подтвердил, что есть один из заболевших коронавирусом был из городской больницы №1.
Однако, по неподтвержденной информации, именно из-за этого мужчины больницу закрыли на карантин до 22 апреля. Официальных комментариев на момент публикации материала не было получено.
ИСТОЧНИК KP.RU
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