Коронавирус в Удмуртии, последние новости 9 апреля 2020: новые случаи заражения и возможно закрытая на карантин больница

9 апреля глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о двух новых случаях заражения коронавирусом. Больными оказались две женщины 77 и 57 лет (подробнее).

Что еще произошло:

- Госавтоинспекция Удмуртии перешла на особый режим работы.

- Глава Удмуртии прокомментировал выступление президента России Путина.

- Смогут ли беременные или ижевчане с хроническими заболеваниями уйти на больничный по самоизоляции?

- В какие больницы доставляют жителей Ижевска с подозрением на коронавирус?

- Минздрав Удмуртии рассказал, есть ли в республике новые случаи заражения коронавирусом.

- Дополнительные 25 млн рублей выделят Минздраву Удмуртии на борьбу с коронавирусом.

- Как правильно ижевчанам утилизировать медицинскую маску? Продолжаем отвечать на вопросы читателей.

Еще в рамках проекта #Ижевсквместе в нашей группе во "ВКонтакте" прошел онлайн-марафон по вопросам дистанционного обучения. Специалисты рассказали, как справляются учителя, ученики, родители и, самое главное, сама система обучения.

Дистанционная школа в Удмуртии: учимся по-новому.На вопросы отвечают: Елена Юрьевна Землякова начальник Управления дошкольного, общего и дополнительного образования Минобрнауки УР Марина Никитина, директор ижевской Гимназии №56 Наталья Дьяконова, директор Интеллектуального клуба "REBUS", педагог-психолог, тьютор Подключайтесь!

С 10 апреля штрафы за нарушение самоизоляции в Ижевске и в Удмуртии будут увеличены. Такое заявление сделал Глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире.

Также глава региона в прямом эфире подтвердил, что есть один из заболевших коронавирусом был из городской больницы №1.

Однако, по неподтвержденной информации, именно из-за этого мужчины больницу закрыли на карантин до 22 апреля. Официальных комментариев на момент публикации материала не было получено.