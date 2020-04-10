Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 10 апреля 2020: городскую больницу №1 закрыли на карантин
10 апреля подтвердилась информация о том, что стационар городской больницы №1 закрыли на карантин. Причиной тому стали двое зараженных коронавирусом (подробнее).
Что еще произошло:
- Сегодня утром в Ижевске прошла акция от волонтеров. Они раздавали медицинские маски и заодно рассказывали, как их правильно носить.
- Министр здравоохранения Удмуртии прокомментировал закрытие стационара городской больницы №1.
- Наверное большинство верующих уже задумывалось, как будет проходить Пасха в условиях пандемии коронавируса. Узнали, привезут ли в Удмуртию Благодатный огонь.
- Стоит ли ижевчанам пускать газовиков в квартиру во время самоизоляции?
- Продуктовые наборы выдадут малообеспеченным семьям Удмуртии.
- Ребята, все, закончилась лафа: увеличат штрафы за несоблюдение самоизоляции.
- «Застряли» на Бали и Фиджи: как живут ижевчане, которые не могут вернуться в Россию из-за коронавируса.
Кстати, по состоянию на 10 апреля в Удмуртии 11 зараженных коронавирусом, в том числе ребенок. Трое зараженных вылечились и их выписали из больницы. Всего под наблюдением находится 629 человек, из них 62 ребенка. В инфекционной больнице на стационарном лечении с различными респираторными заболеваниями находится 75 пациентов.
А ЕЩЕ
Продолжаются наши зарядки с детьми, которые проводит тренер по детскому фитнесу и мама троих детей Анна Ванлее. Сегодня она показывала упражнения на растяжку. Смотрите трансляцию.
Тренер из Ижевска показала упражнения на растяжку для всей семьи .Тренер по детскому фитнесу и мама троих детей Анна Ванлее проводит зарядку на растяжку для всей семьи.
ИСТОЧНИК KP.RU
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