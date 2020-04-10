2020-04-10T17:53:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 10 апреля 2020: городскую больницу №1 закрыли на карантин

Рассказываем, что произошло за день
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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10 апреля подтвердилась информация о том, что стационар городской больницы №1 закрыли на карантин. Причиной тому стали двое зараженных коронавирусом (подробнее).

Что еще произошло:

- Сегодня утром в Ижевске прошла акция от волонтеров. Они раздавали медицинские маски и заодно рассказывали, как их правильно носить.

- Министр здравоохранения Удмуртии прокомментировал закрытие стационара городской больницы №1.

- Наверное большинство верующих уже задумывалось, как будет проходить Пасха в условиях пандемии коронавируса. Узнали, привезут ли в Удмуртию Благодатный огонь.

- Стоит ли ижевчанам пускать газовиков в квартиру во время самоизоляции?

- Продуктовые наборы выдадут малообеспеченным семьям Удмуртии.

- Ребята, все, закончилась лафа: увеличат штрафы за несоблюдение самоизоляции.

- «Застряли» на Бали и Фиджи: как живут ижевчане, которые не могут вернуться в Россию из-за коронавируса.

Кстати, по состоянию на 10 апреля в Удмуртии 11 зараженных коронавирусом, в том числе ребенок. Трое зараженных вылечились и их выписали из больницы. Всего под наблюдением находится 629 человек, из них 62 ребенка. В инфекционной больнице на стационарном лечении с различными респираторными заболеваниями находится 75 пациентов.

А ЕЩЕ

Продолжаются наши зарядки с детьми, которые проводит тренер по детскому фитнесу и мама троих детей Анна Ванлее. Сегодня она показывала упражнения на растяжку. Смотрите трансляцию.

Тренер из Ижевска показала упражнения на растяжку для всей семьи .Тренер по детскому фитнесу и мама троих детей Анна Ванлее проводит зарядку на растяжку для всей семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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