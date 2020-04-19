2020-04-19T16:40:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, последние новости 19 апреля 2020 года: новые автомобили для медиков и пасхальные богослужения

Рассказываем новости за день
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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С 17 апреля службы в церквях и храмах Удмуртии начали проводить без прихожан: визиты запретили до особого распоряжения. Пасхальные богослужения в период самоизоляции прошли без нарушений.

Как проходят Пасхальные богослужения в Ижевске в период самоизоляции.С 17 апреля прихожанам запретили посещать храмы и церкви

ЧТО ЕЩЕ ПРОИЗОШЛО

- Две районные больницы в Удмуртии (Малопургинского и Завьяловского районов) получили новые автомобили LADA Largus. Они будут использоваться для амбулаторного посещения беременных женщин, пациентов с хроническими заболеваниями, людей старшего поколения в возрасте 65 плюс. Все для того, чтобы они не приходили в поликлинику и не подвергали себя и других риску.

- Индекс самоизоляции в Ижевске на 19 апреля составляет 3,6 балла. Это значит, что большинство людей соблюдает режим самоизоляции и находится дома.

-По данным Минздрава Удмуртии, сейчас под наблюдением находится 195 человек, из них 32 ребенка. В РКИБ на стационарном лечении находится 224 пациента, из них 18 детей. О новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией не сообщалось.

ВАЖНО!

20 апреля закроются на въезд и выезд.Ижевск, Воткинск, Сарапул и Можга, а также ряд деревень. Кто будет иметь право на проезд и какие документы нужно будет взять с собой.

Как проходят Пасхальные богослужения в Ижевске в период самоизоляции.С 17 апреля прихожанам запретили посещать храмы и церкви

ИСТОЧНИК KP.RU

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