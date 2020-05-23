Итоги недели в Ижевске: страшное ДТП в Ижевске, неудавшаяся операция по увеличению груди и 9-летний кондитер

КОРОТКО О ГЛАВНОМ:

Энцефалитных клещей в Удмуртии стало меньше?

Зампредседателя правительства Удмуртии: «Выпускные в детских садах разрешены, но с ограничениями» https://www.izh.kp.ru/online/news/3881556/

Топ-7 «горячих» фото ижевчанок, которые борются за обложку журнала Maxim

ЕГЭ в Удмуртии начнутся 29 июня

Гендиректор «Парков Ижевска» рассказал, будет ли работать прокат велосипедов на Центральной площади

Старички в приюте Удмуртии могут остаться без помощи

Еще один сухой фонтан появится на Центральной площади в Ижевске

Финальные работы начались на одном из долгостроев Ижевска

НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ:

18 случаев коронавируса выявили в Удмуртии 23 мая

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 22 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Министр соцполитики и труда Удмуртии сообщила, что у нее коронавирус

Не придется ли школьникам Удмуртии учиться летом из-за коронавируса?

В Удмуртии расширили перечень лиц, подлежащих обязательному тестированию на коронавирус

Глава Удмуртии: свободного въезда в регион пока не будет

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Трагическое ДТП в Ижевске

Фото: архив редакции

14 мая на дороге «Ижевск - аэропорт» произошло страшное ДТП. Недалеко от гипермаркета «Лента» столкнулись «КИА», «Рено» и ВАЗ-2106. В аварии погиб отец троих детей, 31-летний водитель «Рено», Денис Лапин (фамилия изменена. - Прим. ред.). Он ушел в день рождения младшей дочери. Рассказываем эту трагическую историю.

«Жизнь после увеличения груди превратилась в ад»

Фото: pixabay

В 2017 году двадцатидевятилетняя ижевчанка Дарья решила увеличить грудь. Вполне нормальное желание для девушки, чьи формы несколько пострадали после родов. Дарья подошла к делу со всей ответственностью: долго выбирала клинику, хирурга. Читала отзывы, общалась. Откладывала деньги. Часть суммы взяла в кредит. Через некоторое время после операции у девушки начались проблемы.

- Хотела быть красивой. А вместо этого - вот… - Сидящая передо мной девушка выкладывает на стол субстанцию в целлофановом пакете. - Это была моя грудь.

Торты от 9-летнего мальчика

Фото: архив героя

Богдану Старкову - 9 лет. Как и все мальчишки его возраста, он любит гулять, играть с друзьями и гонять на велосипеде. Но есть у него и очень необычное увлечение - юный ижевчанин мастерски печет торты и даже зарабатывает на этом!