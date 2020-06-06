8 фотографий полной луны в Ижевске
5 июня жители Удмуртии и Ижевска наблюдали лунное затмение. Полутеневое затмение длилось 3 часа 18 минут. Сегодня лунные затмения называются полутеневыми потому что Луна входит в «полутень» от Земли.
«Комсомолка» собрала несколько фотографий луны.
Фото:mopsshmops
Фото: stas__photographer
Фото: the_alesterre1
Фото: zarubkinapamat
Фото: amirov.foto
Фото: mopsshmops
Фото: stas__photographer
Кстати, в 2020 году будет четыре лунных затмения, два из которых уже прошли (10 января и 5 июня), следующее ровно через месяц – 5 июля и последнее 30 ноября.
Клубничная луна: онлайн-трансляция затмения.Лунное затмение назвали клубничным в честь сезона клубники
ИСТОЧНИК KP.RU
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