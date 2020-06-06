2020-06-06T12:48:53+03:00
Общество

8 фотографий полной луны в Ижевске

5 июня было полутеневое затмение
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: the_alesterreФото: the_alesterre

5 июня жители Удмуртии и Ижевска наблюдали лунное затмение. Полутеневое затмение длилось 3 часа 18 минут. Сегодня лунные затмения называются полутеневыми потому что Луна входит в «полутень» от Земли.

«Комсомолка» собрала несколько фотографий луны.

Фото:mopsshmops

Фото:mopsshmops

Фото: stas__photographer

Фото: stas__photographer

Фото: the_alesterre1

Фото: the_alesterre1

Фото: zarubkinapamat

Фото: zarubkinapamat

Фото: amirov.foto

Фото: amirov.foto

Фото: mopsshmops

Фото: mopsshmops

Фото: stas__photographer

Фото: stas__photographer

Кстати, в 2020 году будет четыре лунных затмения, два из которых уже прошли (10 января и 5 июня), следующее ровно через месяц – 5 июля и последнее 30 ноября.

Клубничная луна: онлайн-трансляция затмения.Лунное затмение назвали клубничным в честь сезона клубники

ИСТОЧНИК KP.RU

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