8 фотографий полной луны в Ижевске

5 июня жители Удмуртии и Ижевска наблюдали лунное затмение. Полутеневое затмение длилось 3 часа 18 минут. Сегодня лунные затмения называются полутеневыми потому что Луна входит в «полутень» от Земли.

«Комсомолка» собрала несколько фотографий луны.

Фото:mopsshmops

Фото: stas__photographer

Фото: the_alesterre1

Фото: zarubkinapamat

Фото: amirov.foto

Фото: mopsshmops

Фото: stas__photographer

Кстати, в 2020 году будет четыре лунных затмения, два из которых уже прошли (10 января и 5 июня), следующее ровно через месяц – 5 июля и последнее 30 ноября.