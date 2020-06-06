Итоги недели в Ижевске: день города при коронавирусе, выздоровевший глава Удмуртии и принудительная госпитализация из-за вируса
Коротко о главном:
- Запрет катания на лошадях в парках и размещения рекламы на заборах: изменения в правила благоустройства обсудили в Ижевске.
- Следственный комитет проводит проверку по факту избиения девочки.
- В двух детских садах Глазова работали медсестры с коронавирусом.
- Четверо ребят из Удмуртии удостоены награды «Горячее сердце-2020».
- Глава администрации Октябрьского района Ижевска покинул должность.
- Врачи в Глазовской больнице получили положенные выплаты после вмешательства следственного комитета Удмуртии.
- Прокуратура Удмуртии выявила факты занижения стоимости продуктовых наборов, которые выдают школьникам.
- 5-летнюю девочку, которую похитили из рук матери в Удмуртии, нашли.
Далее с подробностями:
Принудительная госпитализация из-за коронавируса
Фото: pixabay.com
В Сарапульском районе (Удмуртия) в суд обратились представители Управления Роспотребнадзора по республике с иском о принудительной госпитализации 24-летней девушки и ее трехлетнего сына. У них положительный анализ на коронавирус. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.
Выздоровевший глава Удмуртии
Фото: Сергей Грачев
Глава Удмуртии Александр Бречалов на онлайн встрече с победителями праймериз «Единой России» сообщил, что третий тест на коронавирус у него отрицательный.
День города 2020 в Ижевске
Фото: Диля Ахмадишина
В 2020 году из-за угрозы распространения коронавируса День города в Ижевске проведут в непривычном для горожан формате. «Комсомолка» расскажет, в каких мероприятиях ижевчане смогут принять участие.
Так, уже привычный формат трехдневного празднования сохранится – День двора, День района и День города.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»