2020-06-06T18:00:18+03:00
Общество

Итоги недели в Ижевске: день города при коронавирусе, выздоровевший глава Удмуртии и принудительная госпитализация из-за вируса

Подборка самых громких и запомнившихся событий
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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Коротко о главном:

- Запрет катания на лошадях в парках и размещения рекламы на заборах: изменения в правила благоустройства обсудили в Ижевске.

- Следственный комитет проводит проверку по факту избиения девочки.

- В двух детских садах Глазова работали медсестры с коронавирусом.

- Четверо ребят из Удмуртии удостоены награды «Горячее сердце-2020».

- Глава администрации Октябрьского района Ижевска покинул должность.

- Врачи в Глазовской больнице получили положенные выплаты после вмешательства следственного комитета Удмуртии.

- Прокуратура Удмуртии выявила факты занижения стоимости продуктовых наборов, которые выдают школьникам.

- 5-летнюю девочку, которую похитили из рук матери в Удмуртии, нашли.

Далее с подробностями:

Принудительная госпитализация из-за коронавируса

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Сарапульском районе (Удмуртия) в суд обратились представители Управления Роспотребнадзора по республике с иском о принудительной госпитализации 24-летней девушки и ее трехлетнего сына. У них положительный анализ на коронавирус. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

Выздоровевший глава Удмуртии

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Глава Удмуртии Александр Бречалов на онлайн встрече с победителями праймериз «Единой России» сообщил, что третий тест на коронавирус у него отрицательный.

День города 2020 в Ижевске

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

В 2020 году из-за угрозы распространения коронавируса День города в Ижевске проведут в непривычном для горожан формате. «Комсомолка» расскажет, в каких мероприятиях ижевчане смогут принять участие.

Так, уже привычный формат трехдневного празднования сохранится – День двора, День района и День города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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