Итоги недели в Ижевске: поиски чупакабры, дворник-звезда TV, заболевший отец-одиночка и реконструкция площади

Центральная площадь Ижевска Фото: Амир Закиров

На календаре – суббота, 30 января. Самое время подвести итоги минувшей недели. «Комсомолка» собрала главные новости к этому часу.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

- 2 февраля начнется рассмотрение апелляции экс-главы Удмуртии

- Где сделать прививку от коронавируса в Удмуртии: все пункты вакцинации

- Ковидные паспорта не будут вводить в Удмуртии

- Школу на Ильфата Закирова в Ижевске откроют к 1 сентября 2021 года

- Полицейские организовали преступную группировку: восемь человек продавали наркотики в Ижевске

- Из-за несанкционированной акции 23 января в Ижевске возбудили уголовное дело

https://www.izh.kp.ru/online/news/4165956/

- За нарушение дизайн-кода в Удмуртии планируют ввести санкции

- 25 камер для фиксации нарушений ПДД появятся в Удмуртии

- Придавило человека: в парке Кирова в Ижевске обрушился грунт

https://www.izh.kp.ru/online/news/4167774/

- В Ижевске восстановили исторический облик ворот у дома на Пушкинской

- Первый «Тик-Ток Парк» открывается в Ижевске

- Ижевчанка похудела на 25 кило ради парня, а потом бросила его

- «К вечеру почувствовал слабость»: привившийся от коронавируса ижевчанин рассказал, как перенес прививку

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ

Как он выжил?

Жуткая авария в Удмуртии. Фото: УГИБДД по Удмуртии

Таким вопросом задаются многие, кто видит фотографии аварии, которая произошла в начале этой недели на 138 км подъезда к Ижевску и Перми от автодороги М-7 Волга.

Водитель автомобиля Lada Largus врезался в стоящий на обочине грузовой автомобиль Mercedes с полуприцепом.

Начал терять память и зрение

Отец-одиночка попал в больницу Фото: Амир Закиров

35-летний Константин из деревни Постол в Удмуртии, который в одиночку воспитывает четверых детей и о котором мы уже писали, попал в больницу. Что с ним произошло, читайте в новости.

Поиски Бречаловым чупакабры

Александр Бречалов хочет найти чупакабру

Искал чупакабру глава Удмуртии Александр Бречалов в деревне Чежебаш Можгинского района. Нашел или нет, узнаете из заметки.

Звезда Первого канала

Дворник-звезда из Ижевска. Фото: скриншот с видео

На Первом канале в новом выпуске шоу талантов «Я почти знаменит» (16+) появился наш любимчик – дворник-художник из Ижевска Семен Бухарин.

Мужчина стал известен всему городу, когда начал рисовать картины на снегу около 25-го лицея. Прошел ли он в финал, читайте здесь.

Что сделают с эспланадой площади?

Проект эспланады площади

9 февраля начнут реконструкцию эспланады Центральной площади Ижевска. «Комсомолка» выяснила, что появится на обновленном пространстве. Спойлер – красиво, но местами спорно.