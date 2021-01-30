Итоги недели в Ижевске: поиски чупакабры, дворник-звезда TV, заболевший отец-одиночка и реконструкция площади

Центральная площадь Ижевска
Фото: Амир Закиров
На календаре – суббота, 30 января. Самое время подвести итоги минувшей недели. «Комсомолка» собрала главные новости к этому часу.
НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ
- 2 февраля начнется рассмотрение апелляции экс-главы Удмуртии
- Где сделать прививку от коронавируса в Удмуртии: все пункты вакцинации
- Ковидные паспорта не будут вводить в Удмуртии
- Школу на Ильфата Закирова в Ижевске откроют к 1 сентября 2021 года
- Полицейские организовали преступную группировку: восемь человек продавали наркотики в Ижевске
- Из-за несанкционированной акции 23 января в Ижевске возбудили уголовное дело
https://www.izh.kp.ru/online/news/4165956/
- За нарушение дизайн-кода в Удмуртии планируют ввести санкции
- 25 камер для фиксации нарушений ПДД появятся в Удмуртии
- Придавило человека: в парке Кирова в Ижевске обрушился грунт
https://www.izh.kp.ru/online/news/4167774/
- В Ижевске восстановили исторический облик ворот у дома на Пушкинской
- Первый «Тик-Ток Парк» открывается в Ижевске
- Ижевчанка похудела на 25 кило ради парня, а потом бросила его
- «К вечеру почувствовал слабость»: привившийся от коронавируса ижевчанин рассказал, как перенес прививку
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ
Как он выжил?
Жуткая авария в Удмуртии. Фото: УГИБДД по Удмуртии
Таким вопросом задаются многие, кто видит фотографии аварии, которая произошла в начале этой недели на 138 км подъезда к Ижевску и Перми от автодороги М-7 Волга.
Водитель автомобиля Lada Largus врезался в стоящий на обочине грузовой автомобиль Mercedes с полуприцепом.
Начал терять память и зрение
Отец-одиночка попал в больницу
Фото: Амир Закиров
35-летний Константин из деревни Постол в Удмуртии, который в одиночку воспитывает четверых детей и о котором мы уже писали, попал в больницу. Что с ним произошло, читайте в новости.
Поиски Бречаловым чупакабры
Александр Бречалов хочет найти чупакабру
Искал чупакабру глава Удмуртии Александр Бречалов в деревне Чежебаш Можгинского района. Нашел или нет, узнаете из заметки.
Звезда Первого канала
Дворник-звезда из Ижевска. Фото: скриншот с видео
На Первом канале в новом выпуске шоу талантов «Я почти знаменит» (16+) появился наш любимчик – дворник-художник из Ижевска Семен Бухарин.
Мужчина стал известен всему городу, когда начал рисовать картины на снегу около 25-го лицея. Прошел ли он в финал, читайте здесь.
Что сделают с эспланадой площади?
Проект эспланады площади
9 февраля начнут реконструкцию эспланады Центральной площади Ижевска. «Комсомолка» выяснила, что появится на обновленном пространстве. Спойлер – красиво, но местами спорно.