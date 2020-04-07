Борьба с коронавирусом: Удмуртская региональная федерация бокса призывает помогать ветеранам спорта

Удмуртская региональная федерация бокса запустила акцию адресной помощи ветеранам спорта. Возрастные боксеры уже начали получать продуктовые корзины, медицинские маски и антисептики. О том, почему и другим спортивным федерациям следует присоединиться к инициативе, рассказал руководитель дирекции бокса в Приволжском федеральном округе Сергей Стрелков.

- Мы хотим, чтобы наша акция переросла в эстафету добра, - прокомментировал Сергей Станиславович. – Каждая федерация знает своих ветеранов. А в это непростое время они особенно нуждаются в поддержке, потому что пожилые люди – первые в группе риска по заболеваемости коронавирусом.

Ветераны бокса уже начали получать адресную помощь Фото: Удмуртская региональная федерация бокса

Сейчас в команде федерации бокса трудятся 7 волонтеров. Они собирают корзины и доставляют их возрастным спортсменам.

- В эту корзину входят медицинские маски, антисептики и продукты первой необходимости – чай, тушенка, макароны, крупы, сахар, подсолнечное масло. Кроме того, наши ребята на месте интересуются у ветеранов, нуждаются ли они в чем-то. Если да, то помощь обязательно оказывается, - комментирует Сергей Станиславович. – Это не благотворительность, а необходимость. Нашим пожилым спортсменам важно находиться дома, на изоляции, чтобы оставаться здоровыми и продолжать в дальнейшем делиться с нами бесценным опытом. Еще раз хочу призвать присоединиться к нашей акции другие спортивные организации. Бывших спортсменов не бывает.

На фото – старшее и подрастающее поколение боксеров. Фото: Удмуртская региональная федерация бокса

Досье КП

Сергей Станиславович Стрелков - руководитель АНО «Дирекция Федерации бокса России в Приволжском федеральном округе», вице-президент РОО «Удмуртская Республиканская Федерация бокса».

Дважды становился лучшим руководителем дирекции Федерации бокса России: по итогам 2018 и 2019 годов. А в 2019 году дирекция федерации бокса в Приволжском федеральном округе признана самой результативной в России.

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