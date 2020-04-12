2020-04-12T16:25:40+03:00
Общество

Какая погода ждет жителей Удмуртии на предстоящей неделе

Синоптики говорят, что всю неделю будет пасмурно
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В Удмуртии и в Ижевске на следующей неделе будет пасмурно и тепло. В среднем температура днем составит +10 градусов, ночью +5 градусов.

Так, по данным сервиса Яндекс погода, 13 апреля, в понедельник днем ожидается +4 градуса, ночью +1…+2 градуса, пасмурно, небольшой дождь.

14 апреля, во вторник, днем +6…+9 градусов, ночью +1…+2 градуса, утром пасмурно, днем облачно с прояснениями.

15 апреля, в среду, днем +11…+15 градусов, ночью +7…+8 градусов, пасмурно.

16 апреля, в четверг, днем ожидается +9 градусов, ночью +3…+4 градуса, пасмурно.

17 апреля, в пятницу, днем +7…+8 градусов, небольшой дождь, ночью +3…+4 градуса, пасмурно.

К выходным вновь в республику придет тепло. 18 апреля, в субботу, днем +9…+10 градусов, ночью +4 градуса, пасмурно.

В воскресенье 19 апреля, днем ожидается +13…+15 градусов, ночью +5…+8 градусов, пасмурно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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