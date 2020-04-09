Утро в Ижевске: дебош в аэропорту, приостановление выдачи продуктов школьникам и перевод в реанимацию больного коронавирусом

Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 9 апреля. Сегодня в городе ожидается пасмурная погода и +12° тепла. Желаем бодрости духа и здоровья! А пока вы настраиваетесь на работу, предлагаем прочитать новости одной строкой:

Выдачу продуктовых наборов детям временно приостановили в Удмуртии

Житель Удмуртии до смерти избил знакомого

«Исключение из партии «Единая Россия» и административное дело»: российский чиновник устроил дебош в аэропорту Ижевска

Водитель иномарки в Ижевске сбила пешехода

Мытье улиц, дезинфицирование остановок и уборка подъездов: в Ижевске продолжается генеральная уборка

Один из заболевших коронавирусом из Удмуртии находится в реанимации

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Муж побаивался славянских девушек

Ижевчанка Вера Королева рассказала «Комсомолке», какие люди живут в Германии на самом деле, кто стоял на пути к их браку и почему она чуть не уехала домой, не прожив на чужбине и года.

Все немцы - скупые и излишне педантичные: наверное, этот стереотип прочно сидит в головах большинства россиян. Вот и ижевчанка Вера Королева думала точно так же, пока не встретила будущего мужа - Андреаса Резльмайера. Девушка рассказала «Комсомолке», какие люди живут в Германии на самом деле, кто стоял на пути к их браку и почему она чуть не уехала домой, не прожив на чужбине и года.

Как работают ижевчане, которые не могут уйти на «удаленку»?

Как работают ижевчане, которые не могут уйти на «удаленку»? ФОТО: Амир ЗАКИРОВ

Кондукторы общественного транспорта, кассиры, курьеры, журналисты - все они продолжают работать в Ижевске в прежнем или даже усиленном режиме, поскольку не могут уйти на самоизоляцию и обезопасить себя от коронавируса. Как сейчас работают те, кто не может уйти на «удаленку» и как они защищают себя и близких от вируса?

Коронавирус в Удмуртии: последние новости на 8 апреля

Что произошло за 8 апреля? ФОТО: Дмитрий СЕЛЕЗНЕВ

8 апреля стало известно, что один из заразившихся коронавирусом находится в реанимации. Врачи сообщают, что его состояние - средней тяжести (подробнее). Рассказываем, что еще произошло за день.

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