2020-04-10T17:35:19+03:00
Общество

Доставка в Ижевске: свежие овощи, крафтовые бургеры, шашлыки и бизнес-ланчи

10 решений для тех, кто соблюдает режим самоизоляции
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Фото: FreepikФото: Freepik
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С 10 апреля в Ижевске ужесточают режим самоизоляции. Штрафы за нарушение составят от 15 000 до 40 000 рублей. И это значит, что как бы ни хотелось на свежий воздух, нужно оставаться дома. Однако никакая самоизоляция не отменяет завтраки, обеды и ужины. А многие хозяйки уже просто устали круглосуточно готовить. Предлагаем отдохнуть от плиты и воспользоваться очередной подборкой интересных выгодных предложений партнеров сервиса da-eda.ru.

Готовые обеды для тех, кто на «удаленке», от 120 рублей

Продолжаете работать удаленно, дети – на дистанционном обучении. Времени на готовку не хватает. На da-eda.ru вы можете выбрать готовые комплексные обеды, в которые входят салаты, супы, горячее и морсы и даже десерты.

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Любимые сеты для всей семьи до 500 рублей

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- Сет «Изуми»: (роллы: Горячий с лососем, Калифорния лайт с крабом, Чикен чиз. 900 г)

- Сет «Лайт» (Шашлык из свинины, Крылышки куриные, Купаты куриные, Нарезка свежих овощей, Лук фирменный, Соус фирменный. 700 г)

- Сет «Бостон» ( роллы: Манчестер, Тик-Ток, Крабовая филадельфия, Панда. 1250 г)

- Сет «Пионер» (роллы: Филадельфия лайт, Чикен ролл, Классика огурец, Классика лосось, Горячий с курицей, Горячий с крабом. 1450 г)

Свежая зелень, овощи и клубника за 230 рублей за килограмм

Сейчас нашему организму особенно нужны витамины. Самый доступный и приятный способ – есть больше свежих фруктов и овощей. Благодаря этим ребятам можно побаловать себя свежей клубникой, манго, сочными мандаринами. А еще заказать ароматную зелень, свежий редис и другие овощи для салата – все доставят до квартиры. На сайте da-eda.ru вы также найдете все необходимые продукты для приготовления супов, второго и даже фирменной выпечки.

Воскресный пикник на балконе: шашлык, люля-кебаб и шаурма

Погода в Ижевске стоят замечательная. И, конечно же, хочется уже открыть сезон шашлыков. Но терпим, друзья, терпим! А чтобы терпеть было приятнее, побалуйте себя блюдами с мангала уже сегодня. Шашлыки из свинины, баранины, индейки, говядины, антрекоты, люля-кебаб, шаурма, рыба, запеченная на углях, «мясные» сеты по очень демократичным ценам – в общем, каждый найдет себе блюдо по вкусу. Останется только обустроить уютное место на балконе, взять плед и наслаждаться.

Ужин как в ресторане: крафтовые бургеры, стейки и запеченные мидии

Если изолироваться, то красиво и со вкусом! На da-eda.ru можно найти не только знакомые блюда европейской, азиатской, русской кухонь, но и действительно изысканные, ресторанные. Буррата с рукколой и черри, бургер с вишней на стауте, салат из тунца с авокадо и соусом айоли, креветки катаифи с манговым соусом – эти названия ласкают слух любого гурмана. А представляете, как это вкусно!

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- «Дело не в вине»

- «Котлета Бар»

Еще более 3000 вариантов блюд из любимых кафе Ижевска вы найдете на сайте da-eda.ru.

Спасибо, что остаетесь дома. Берегите себя и своих близких.

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ИП Власова Анастасия Сергеевна, ОГРНИП 314184009300017, Ижевск,

Авангардная, 4Б. На правах рекламы

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