Коронавирус в Ижевске, последние новости 17 апреля 2020 года: новые заразившиеся и усиленная проверка приезжающих
17 апреля в Удмуртии подтвердили еще четыре новых случая заражения коронавирусом. Жители собрались отметить окончание вахты, при этом один из них уже был заражен (подробнее).
Что еще произошло:
- Министр образования и науки прокомментировала, можно ли отказаться от музыки и физкультуры на дистанционном обучении.
- Как будут работать социальные контракты в условиях самоизоляции?
- Сколько больниц в Удмуртии готовы принимать больных коронавирусом?
- Ну вот и охотников коснулся коронавирус. Теперь охотиться в Удмуртии нельзя.
- «Оперативно выявили коронавирус»: глава Удмуртии рассказал о сознательных гражданах.
- Закрытие городов Удмуртии на въезд и выезд из-за коронавируса: как разрешено перемещаться на машине и кому положены спецпропуска.
- Какие обереги носили жители Удмуртии в прошлом, чтобы избежать болезни?
- 17 апреля с ижевского вокзала с температурой увезли в больницу приехавшего из Москвы пассажира.
ИСТОЧНИК KP.RU
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