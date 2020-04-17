Коронавирус в Ижевске, последние новости 17 апреля 2020 года: новые заразившиеся и усиленная проверка приезжающих

17 апреля в Удмуртии подтвердили еще четыре новых случая заражения коронавирусом. Жители собрались отметить окончание вахты, при этом один из них уже был заражен (подробнее).

Что еще произошло:

- Министр образования и науки прокомментировала, можно ли отказаться от музыки и физкультуры на дистанционном обучении.

- Как будут работать социальные контракты в условиях самоизоляции?

- Сколько больниц в Удмуртии готовы принимать больных коронавирусом?

- Ну вот и охотников коснулся коронавирус. Теперь охотиться в Удмуртии нельзя.

- «Оперативно выявили коронавирус»: глава Удмуртии рассказал о сознательных гражданах.

- Закрытие городов Удмуртии на въезд и выезд из-за коронавируса: как разрешено перемещаться на машине и кому положены спецпропуска.

- Какие обереги носили жители Удмуртии в прошлом, чтобы избежать болезни?

- 17 апреля с ижевского вокзала с температурой увезли в больницу приехавшего из Москвы пассажира.