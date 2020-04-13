Ради незрячего дедушки: старшеклассник в Ижевске сделал шахматную доску для слабовидящих

В шахматы 11-классник Максим Кузин играет с детства. Любовь к этому виду спорта ему привил дедушка - вместе они провели немало часов за шахматной доской. Играть прекратили, лишь когда мужчина потерял зрение. Тогда мальчик решил, что сможет помочь дедушке вернуться к шахматам - 2 года назад он сделал специальную доску для слабовидящих.

Надевал маску, чтобы играть вслепую

Для начала школьник (тогда Максим учился в 9 классе, в школе №27. - Прим. ред.) обратился за помощью к учителю технологии. Вместе они выяснили, как слабовидящие люди играют в шахматы. Тогда-то Максим и узнал, что для них есть особые доски - они позволяют крепить фигуры в специальных гнездах, чтобы игрок случайно их не смахнул. Такой вариант показался Максиму не очень удобным, и он решил его усовершенствовать. Взяв доску, он подписал клетки шрифтом Брайля (рельефно-точечный тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячим и плохо видящим людям. - Прим. ред). Точки нанесли с помощью зубочисток и кухонных шпажек.

В эти гнезда ставят фигуры. Фото: Архив героя

- На этой доске мы играли в шахматы с дедушкой. Я надевал маску, чтобы не видеть поле. Мне было непривычно, а дедушка хорошо знал шрифт Брайля. Кстати, потом он сделал операцию и стал видеть, - рассказывает Максим.

Сейчас шахматы для дедушки существуют в единственном экземпляре. Правда, Максим планировал сделать электронную версию игры. На такой доске при перестановке фигур в гнездах замыкались бы контакты. Но из-за дороговизны материалов старшеклассник не смог это сделать сам.

Незрячие играют с видящими

Тем временем, в Удмуртии незрячие люди довольно активно занимаются шахматным спортом, участвуя как в специальных соревнованиях для особенных спортсменов, так и наравне со здоровыми людьми. Им приходится играть на ощупь, поэтому они используют специальное оборудование. В их наборах шахматы отличаются структурой материала: гладкие фигуры - светлые, рифленые - темные. Часы используют тоже особенные - они называют время вслух.

Свои партии спортсмены не записывают, держат всю информацию в голове.

- Тут нужна практика: такие спортсмены постоянно решают задачи. Чем больше они будут наигрывать, тем лучше будет получаться. Кстати, в шахматах есть три стадии игры: начало, середина и конец. Незрячие признавались, что особенно сложно становится в финале, - рассказывает тренер спортивной школы по шахматам имени Ощепкова Александр Новоселов. Он разработал специальную методику для занятий со слепыми.

Соревнования по шахматам для особенных спортсменов организует Общество инвалидов. В республике они проходят дважды в год: например, в марте прошел чемпионат Удмуртской Республики, а осенью планируются соревнования по быстрым шахматам.

- В этом году успели провести личное первенство незадолго до карантина по коронавирусу. Соревнования прошли 17-19 марта, - говорит Александр Козлов, председатель республиканского отделения Всероссийского общества слепых.

Часть организационных функций берет на себя Шахматная федерация. Там признают, что в особенных турнирах участвует меньше спортсменов. Но некоторые игроки из республики даже выезжают на всероссийские соревнования.

-На таких играх своеобразная специфика судейства, свои организационные особенности. Туда приезжают спортсмены из районов, Сарапула, Можги, Якшур-Бодьи… Но при этом незрячие могут спокойно участвовать и в обычных турнирах. Они приезжают с сопровождающими или даже самостоятельно и играют, - объясняет Александр Ватлин, исполнительный директор Шахматной федерации УР.

Шахматы для слепых поддерживает министерство спорта Удмуртии. Также соревнования проводят за счет грантов.

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