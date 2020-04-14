2020-04-14T06:19:39+03:00
Общество

Утро в Ижевске: закрытие храмов, ограничение въездов и выездов в городах и освещение на трассах

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 14 апреля, вторник. В городе сегодня будет облачно, небольшой дождь. Днем до +9 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Дом с высокой культурой самоизоляции выберут в Удмуртии

Глава Удмуртии: «Приехавшие в республику из Москвы и Санкт-Петербурга должны уйти на самоизоляцию»

Фото: ижевчане обнаружили тела мертвых куриц на улице 40 лет Победы

Маленький альпака в зоопарке Удмуртии подружился с кенгуру

407 административных протоколов составили в Удмуртии за нарушение самоизоляции

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ЗАКРЫЛИ

С 17 апреля в Удмуртии для посещения закроют церкви и храмы . Об этом сообщил в эфире #БречаловLife вечером 13 апреля в соцсетях глава республики Александр Бречалов.

- В праздник светлой Пасхи наши церкви и храмы для посещения будут закрыты. По отношению к людям, направляющихся к церквям и храмам, будут также применяться нормы административного кодекса, - отметил Бречалов.

Фото: архив редакции

Фото: архив редакции

ОГРАНИЧИЛИ

Въезд и выезд ограничат в городах Удмуртии, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Ограничение начнет действовать с Глазова, уже с 17 апреля. В Ижевске, Воткинске, Сарапуле и Можге - с 20 апреля.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

ПОЯВИТСЯ ОСВЕЩЕНИЕ

Сразу на четырех участках трассы в республике установят освещение. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» освещение появится на автодороге «Окружная города Ижевска» (перекресток Якшур-Бодьинского тракта с Ижевской объездной); два участка Завьялово - Каменное (в районе с. Завьялово); на участке автодороги Ижевск - Ува (у Постола).

Фото: Дороги Удмуртии

Фото: Дороги Удмуртии

ИСТОЧНИК KP.RU

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