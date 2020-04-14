Утро в Ижевске: закрытие храмов, ограничение въездов и выездов в городах и освещение на трассах
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 14 апреля, вторник. В городе сегодня будет облачно, небольшой дождь. Днем до +9 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
Дом с высокой культурой самоизоляции выберут в Удмуртии
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407 административных протоколов составили в Удмуртии за нарушение самоизоляции
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ЗАКРЫЛИ
С 17 апреля в Удмуртии для посещения закроют церкви и храмы . Об этом сообщил в эфире #БречаловLife вечером 13 апреля в соцсетях глава республики Александр Бречалов.
- В праздник светлой Пасхи наши церкви и храмы для посещения будут закрыты. По отношению к людям, направляющихся к церквям и храмам, будут также применяться нормы административного кодекса, - отметил Бречалов.
Фото: архив редакции
ОГРАНИЧИЛИ
Въезд и выезд ограничат в городах Удмуртии, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Ограничение начнет действовать с Глазова, уже с 17 апреля. В Ижевске, Воткинске, Сарапуле и Можге - с 20 апреля.
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
ПОЯВИТСЯ ОСВЕЩЕНИЕ
Сразу на четырех участках трассы в республике установят освещение. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» освещение появится на автодороге «Окружная города Ижевска» (перекресток Якшур-Бодьинского тракта с Ижевской объездной); два участка Завьялово - Каменное (в районе с. Завьялово); на участке автодороги Ижевск - Ува (у Постола).
Фото: Дороги Удмуртии
ИСТОЧНИК KP.RU
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