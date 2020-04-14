2020-04-14T20:31:05+03:00
Общество

С 1 мая в Ижевске прекращается выпуск газеты «Центр» и «Комсомольская правда»-Удмуртия

Официальное обращение директора Медиагруппы «Центр» Анастасии Власовой
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

- Уважаемые ижевчане, дорогие наши читатели!

С 1 мая мы прекращаем выпуск газет «Центр» и «Комсомольская правда» в Удмуртии. Это не просто газеты — это старейшие негосударственные издания региона, летопись всей нашей жизни за последние десятилетия. Можно долго перечислять профессиональные награды и заслуги наших редакций, но не это главное. Главное — тысячи страниц горячих новостей, увлекательных историй, полезных советов. Страниц, которые мы создавали, выпускали, обсуждали вместе с вами все эти 20 лет.

И поверьте, такое решение — очень тяжелый выбор. Это десятки просчитанных и отброшенных вариантов, неоправдавшиеся надежды и бессонные ночи. Это, наконец, огромная ответственность перед редакцией и читательской аудиторией.

К сожалению, в сложившихся условиях, когда многие каналы распространения прессы практически заблокированы, когда значительная часть рекламодателей думает только о выживании, этот выбор был практически предрешен. При этом федеральная газета "Комсомольская правда" будет продаваться по-прежнему выходить и распространяться в республике.

Я хочу искренне и сердечно поблагодарить всех наших читателей — за многолетнюю дружбу и преданность нашим изданиям. Всех партнеров наших газет — за доверие и сотрудничество. И, конечно, всех, кто отдал годы работы, нервы, слезы и улыбки, чтобы каждую неделю свежий, еще пахнущий краской, номер ждал своих читателей в киоске, на почте или в супермаркете. Ребята, спасибо вам огромное и низкий поклон!

Но Медиагруппа не была бы Медиагруппой, если бы мы даже сейчас не думали о будущем. Мы прошли уже много кризисов и после каждого становились только профессиональнее и сильнее. Главная ценность компании — ее сотрудники — продолжают работать для всех горожан. Мы ежедневно встречаемся с вами в эфире радиостанций «Адам» (12+) , «Наше радио» (12+) и «Комсомольская Правда»-Ижевск» (12+), на сайтах IZHLIFE (18+) , «Комсомолки» (12+) и «Коммерсанта» (16+) , на наших страницах в соцсетях. Раз в неделю приходим в гости с газетой «ЯСНО!». Сидим за одним столом с сервисом da-eda.ru. Каждый год вместе поем «Песни нашей Победы!».

Так что мы не говорим «Прощайте», мы говорим – «До встречи!».

P. S. Кстати, до мая выйдут три финальных номера «Центра» и «Комсомолки». Мы постараемся сделать их особенными, не пропустите!

«Комсомолка» будет и дальше присутствовать во всех точках продаж. Но уже как федеральное издание, без местной вкладки.

Анастасия Власова, директор Медиагруппы «Центр»

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Газпромбанк запускает бесплатное изучение английского для педагогов и студентов
Газпромбанк совместно с Общероссийским Профсоюзом образования и компанией EF Education First запускают двухмесячную программу бесплатного изучения английского языка для педагогов и студентов, чтобы период самоизоляции они провели максимально эффективно
Рейтинг социальной ответственности бизнеса: Какие корпорации больше всех помогают России в борьбе с коронавирусом
За последние годы Российское государство накопило 18 трлн рублей в виде резервов. Эта финансовая подушка должна помочь смягчить удар, вызванный пандемией
Новости 24
Более 600 жителей Удмуртии, которые вернулись из заграницы, нарушили режим самоизоляции
Tele2 запускает онлайн-лекции по мобильному интернету для людей старшего поколения
37-летний житель Удмуртии погиб при пожаре дома
Автобусное сообщение до одного из городов в Удмуртии временно прекратили
15 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Удмуртии
Онлайн: специалисты в прямом эфире ответят на вопросы о распространении коронавируса в Удмуртии
«Они пропали!»: ижевчане заметили, что на улице Пушкинской убрали ворота
Мошенники обманным путем оформили кредит на ижевчанку, а потом похитили эти деньги
«Денег не хватало даже на проезд на автобусе»: Алина Загитова дала эксклюзивное интервью журналу Cosmopolitan
В ближайшие два дня в Ижевске отключат некоторые телерадиопрограммы
23-летнего закладчика наркотиков из Ижевска будут судить
Стали известны имена первых ижевчан-финалистов проекта «Песни нашей Победы»
#домавозможно: как контролировать бизнес удаленно?
На строительство соцобъектов Удмуртия направит 4,5 млрд рублей
За три месяца 2020 года в Ижевске произошло более 200 ДТП
Коронавирус вышел за пределы Ижевска: первый случай заражения зарегистрировали в Глазове
Житель Удмуртии ответит в суде за растление падчерицы
Восемь двоен родились в Удмуртии в марте
8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Удмуртии
Дом с высокой культурой самоизоляции выберут в Удмуртии
Глава Удмуртии: «Приехавшие в республику из Москвы и Санкт-Петербурга должны уйти на самоизоляцию»