Без мата: как шахматный спорт Удмуртии переживает пандемию

Прошлый год стал настоящим прорывом в шахматном спорте Удмуртии. А уже в нынешнем этому интеллектуальному виду спорта, как и всем, пришлось столкнуться с серьезным испытанием – пандемией коронавируса. Что сейчас происходит в шахматном мире, как он меняется и что будет с запланированными соревнованиями?

Об итогах 2019 года и планах на будущее – «Комсомолке» рассказала вице-президент Шахматной федерации Удмуртии Анастасия Власова.

В свободное от работы время Анастасия Сергеевна не прочь сыграть несколько партий Фото: Евгений Швец

Анастасия Сергеевна, хочется начать не с итогов, а с сегодняшней ситуации. Эпидемия коронавируса повлияла и на шахматный спорт. Как сейчас обстоят дела в Удмуртии?

– Действительно, эпидемия не обошла стороной и шахматы. У нас были большие планы, и они, кстати, пока не отменены, но мы прорабатываем различные варианты. Шахматная федерация Удмуртии довольно быстро перестроилась в новых условиях. Мне кажется, намного быстрее, чем остальные спортивные федерации. Наши игры, как и 80% всей сегодняшней жизни, ушли в онлайн. Ребята продолжают заниматься с тренерами, участвовать в соревнованиях. Для этого есть много платформ – «Шахматная планета» (мы, кстати, заключаем с ними договор на ведение и онлайн-курсов на их платформе, и крупных соревнований), lichess.org* и другие. Их плюс в том, что не только профессиональные игроки могут присоединиться к играм, но и просто любители шахмат. За расписаниями турниров можно следить в официальных соцсетях Федерации Шахмат Удмуртии в «ВКонтакте» и Facebook.

Ну а все офлайн-соревнования, которые были запланированы на май и июнь, официально перенесены Шахматной федерацией России. Какие-то на осень, другие - на следующий год.

А если говорить о мероприятиях и соревнованиях, которые были запланированы на этот год в нашей республике?

– С этим есть ряд трудностей. Мы успели в январе этого года провести Первые Всероссийские соревнования по быстрым шахматам и блицу среди сельских школьников (Дебесы). Организацией занималась Шахматная федерация и Правительство Удмуртии. Это была смелая идея, потому что не было уверенности, что люди поедут в глубинку. Однако история села сыграла нам на руку. «Сибирский тракт» привлек людей настолько, что на соревнования приехали участники даже из далекой Бурятии.

Первые Всероссийские соревнования по быстрым шахматам и блицу среди сельских школьников (Дебесы) Фото: Сергей Суворов

Мероприятием заинтересовались в фонде Тимченко. И сейчас есть идея объединиться с Самарской областью, чтобы сделать шахматный фестиваль для сельских школьников.

Первые Всероссийские соревнования по быстрым шахматам и блицу среди сельских школьников (Дебесы) Фото: Сергей Суворов

Но сейчас эти два мероприятия под угрозой?

Из ближайших мероприятий у нас Кубок «Корпорации Центр» (этап Кубка России по шахматам среди мальчиков и девочек 9,11 и 13 лет и юношей и девушек до 15 лет - прим.ред. (0+)) в июне. А осенью - командное первенство ПФО (0+). Чемпионат будет посвящен столетию государственности Удмуртии. К участию приглашаются и взрослые, и детские команды, и ветераны спорт.

– Я бы не сказала, что они под угрозой. По Кубку Корпорации «Центр»: есть мысли увести его в онлайн, либо тоже перенести. Пока мы склоняемся к первому варианту – попробовать провести первые в стране официальные детские соревнования по шахматам в режиме онлайн, с призами, с лекциями гроссмейстеров. Будем пробовать, так что следите за новостями.

Кубок Корпорации «Центр», июнь 2019 года Фото: Ильяс Бекмансуров

Кубок Корпорации «Центр», июнь 2019 года Фото: Ильяс Бекмансуров

По Первенству ПФО – мы надеемся, что к этому моменту, к осени, ситуация в стране и мире стабилизируется. В любом случае, мы не оставим Удмуртию, даже Россию, без шахматного спорта. Тем более, что за последний год мы убедились, что шахматы поддерживают не только тренеры, бизнесмены, но и власти – наши проекты, проведенные совместно с Правительством Удмуртии, я считаю очень успешными.

Давайте перенесемся в 2019 год. Он был прорывным для республики в части шахмат. Было много событий. За счет чего это удалось сделать?

- За счет того, что есть люди, которые готовы поддерживать этот интеллектуальный спорт, в первую очередь его детское направление. Шахматам в Удмуртии было бы, наверное, вообще не просто без Корпорации «Центр» и лично Константина Ощепкова - председателя совета директоров Корпорации «Центр». Уже много лет эта компания продвигает, помогает, в том числе и финансово, организационно, шахматному спорту республики. Я неоднократно говорила, что именно с подачи отца Константина - Сергея Федоровича Ощепкова (основателя Корпорации «Центр») - шахматы получили новую жизнь в Удмуртии. И сейчас его дело живет и очень активно развивается. За последний год мы выстроили слаженную работу с правительством республики. И нам очень важно, что власти отводят шахматам важную роль. В прошлом году глава Удмуртии Александр Бречалов поставил задачу – популяризировать этот вид спорта в республике. «Упаковать» их по-новому. Чем мы, собственно и занимаемся. Еще удивительные люди работают в Шахматной федерации Удмуртии. Исполнительный директор - Александр Ватлин, тренеры Светлана Дерябина, Максим и Дарья Озолины, Александр Иванов и многие другие. Они – в хорошем смысле фанаты своего дела и настоящие профессионалы. Вовлеклись в работу шахмат и сотрудники нашей компании – главный редактор Медиагруппы Вероника Иванова, ее заместитель Ирина Шайдуллина, мне кажется, уже не хуже тренеров разбираются и в организации, и в освещении мероприятий. И уж точно любят шахматы не меньше спортсменов.

Александр Ватлин (второй справа) и Вероника Иванова (посередине) на соревнованиях в Дебесах Фото: Сергей Суворов

Наверное, самое большое соревнование прошлого года – это Суперфиналы чемпионатов России по шахматам, которые прошли в августе?

– Да, для республики это было первое большое, если можно так сказать, взрослое соревнование. И я, честно признаюсь, не думала, насколько это удивительный, сложный, своеобразный проект. Там есть много нюансов, о которых даже не подозреваешь. Кто знал, что для профессиональных шахматистов, к примеру, нужно стелить специальное покрытие на пол, чтобы посторонние звуки не мешали, а им во время игр было удобно ходить?

Фото: Сергей Грачев

В рамках Суперфиналов удалось принять участие еще в одном из проектов фонда Тимченко «Шахматы в музеях». Открытие соревнований прошло в музее-усадьбе П.И. Чайковского в Воткинске. И мы стали первым регионом России, который расширил территорию проведения этих соревнований. У нас они проходили в двух городах: Ижевске и Воткинске. Кстати, именно на Суперфиналах мы лично познакомились с представителем фонда Тимченко Игорем Барадачевым, и впервые прозвучала идея создания в Удмуртии ресурсного центра по шахматам.

В рамках Суперфиналов Удмуртию посетил известный гроссмейстер Сергей Шипов Фото: Амир Закиров

Но опыт проведения турниров у нас был и до Суперфиналов. Более 10 лет мы проводим Кубок Корпорации «Центр», о котором я уже говорила. Традиционно сюда приезжают порядка 450 школьников из 19 регионов России. Кроме того, юбилейный турнир прошлого года (10 лет) впервые попал в единый календарный план Минспорта России. Это значит, что теперь здесь не только участники получают разряды, но и судьи смогут получить категорию для дальнейшего роста.

Фото: Евгений Швец

Ну и стартовали мы в 2019 году масштабно. С этапа Первенства Европы по шахматам среди школьников – «Турнир памяти С. Ф. Ощепкова» (5-12 января). Мероприятие собрало порядка 400 участников со всей страны. В рамках него мы впервые организовали круглый стол с правительством Удмуртии и с Шахматной Федерацией России по будущему шахматных проектов республики.

Вы много говорите про Фонд Тимченко. Как именно вы с ними сотрудничаете, что это дает?

- Фонд Тимченко - наша поддержка. Три года назад при поддержке Фонда в республике стартовал проект «Шахматы в школе». За это время десятки школ Удмуртии получили нужный инвентарь: демонстрационные и шахматные доски, фигуры, часы, методическую литературу, ноутбуки, проекторы. Суперфиналы, о которых уже упоминалось, состоялись в рамках международного проекта «Шахматы в музее», который тоже появился благодаря совместному сотрудничеству Федерации шахмат России и Фонда Тимченко. Помимо этого, ресурсный Центр в Ижевске и филиал в Дебесах мы также открываем совместно с фондом. Центр в Удмуртии, кстати, станет вторым в России. Первый работает в Псковской области. Там мы будем готовить профессиональных педагогов по шахматам, повышать квалификации тренеров и арбитров. А они, в свою очередь, будут воспитывать будущих гроссмейстеров.

Представители Фонда Тимченко в 41 лицее Ижевска Фото: Амир Закиров

Получается, что организация соревнований для вас уже закрепленный навык, а что касается какой-то «адресной» помощи для маленьких спортсменов? Как федерация помогает в этом случае?

- Мы в этом году запускаем грантовый проект от нашего партнера Корпорации «Центр». Для поддержки тех детей, которые будут занимать в квартале самые высокие рейтинги, а грант будет выдаваться на международные соревнования или крупные российские соревнования, которых, возможно, нет в календаре Минспорта России, но они важны для развития шахматистов-школьников. Нам важно, чтобы наш регион блистал на шахматном уровне абсолютно везде.

То есть в шахматном мире все будет хорошо?

- Я думаю, что все вернется на круги своя во всем мире. Рано или поздно. Точные сроки сейчас никто не называет, но то, что медиагруппа «Центр», Шахматная федерация Удмуртии, и, надеюсь, наши партнёры и союзники - Корпорация «Центр» и правительство Удмуртии - будем поддерживать и развивать шахматный спорт республики - это однозначно. Прорвемся!

Фото: архив редакции

Крупные соревнования 2019 года:

• Этап Первенства Европы по шахматам среди школьников - 400 участников

• Кубок Корпорации «Центр» - 450 участников

• Суперфиналы Чемпионатов России - 24 сильнейших шахматиста страны

Важные награды 2019 года:

Призер Первенства мира - Мочалов Дмитрий;

Фото: Сергей Грачев

Призер Первенства Европы - Зяпаева Полина;

Фото: vk.comizhchess

Победитель Первенства России - Кулькова Дина;

Фото: Сергей Грачев

Призер Первенства России - Мочалов Дмитрий.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Ради незрячего дедушки: старшеклассник в Ижевске сделал шахматную доску для слабовидящих

Новый вклад в интеллектуальный спорт: в Удмуртии откроется Ресурсный центр для педагогов по шахматам

*Личесс.орг