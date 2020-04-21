Ижевский проект «Песни нашей Победы»: подводим итоги второго полуфинала

«Комсомолка» продолжает рассказывать вам о проекте «Песни нашей Победы», приуроченном к празднованию 75-летия Великой Победы. Совсем скоро мы расскажем о том, в каком формате пройдет финал конкурса, а пока подведем итоги второго полуфинала. Кстати, вы еще успеваете подать заявку на участие – организаторы продлили срок приема заявок до 26 апреля включительно!

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Организаторы проекта «Песни нашей Победы» – Корпорация «Центр» и радио «Адам» (12+) при поддержке Правительства Удмуртской Республики.

Как проходил второй полуфинал?

На прошлой неделе, с понедельника по четверг, проходило голосование за участников проекта – услышать их исполнение и проголосовать можно было в группе радио «Адам». Всего в отборе участвовали 20 исполнителей. В полуфинал вышло восемь участников – те, кто набрал больше всего голосов.

Ольга Миндиярова, маркировщик на заводе «Купол». Для проекта она исполнила песню «Родина».

Юрий Сакерин, пенсионер. После выхода на пенсию Юрий Алексеевич пошел работать дворником, и о себе он так и говорит: «Я – поющий дворник». Он выбрал сложную по исполнению песню «Поклонимся великим тем годам».

Екатерина Белозерова, офицер запаса. Исполнила легендарную песню Виктора Цоя «Кукушка».

Вокальный ансамбль «Раздолье». Участники ансамбля исполнили песню «Как вставало утро раннее».

Нина Артамонова, менеджер. В этом году она принимает участие в «Песнях нашей Победы» во второй раз. Для проекта она исполнила «Песню о далекой родине».

Юлия Хайбуллина – счастливая мама четверых детей, сейчас находится в декретном отпуске. Для проекта Юлия записала пронзительную «Ты же выжил солдат».

Михаил Березин – 18-летний школьник, обладатель невероятного тембра. Для проекта он исполнил легендарную песню «Темная ночь».

Ольга Коробейникова, оператор станка с ЧПУ, исполнила в эфире радио «Адам» песню «Алеша».

Все участники полуфинала и записи того, как они исполняют военные песни, были представлены не только в эфире радио «Адам», но и в группе радиостанции ВКонтакте. Там же с 8:00 и до 20:00 шло голосование – всего за полуфиналистов на этот раз было отдано почти 3000 тысяч голосов. Больше 1000 голосов – результат голосования по телефону: каждому участнику был присвоен номер, и ижевчане могли позвонить в студию радио «Адам», чтобы проголосовать за понравившегося им исполнителя.

По сумме всех голосов в финал вышло двое участников – Екатерина Белозерова с песней «Кукушка» и Михаил Березин с песней «Темная ночь». Еще одну участницу – Ольгу Миндиярову – выбрали члены профессионального жюри:

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Анастасия Харитонова – директор сети магазинов Корпорации «Центр».

Анастасия Власова – директор медиагруппы «Центр», председатель Общественной палаты города Ижевска.

Евгения Сундукова – помощник руководителя Администрации Главы и Правительства УР.

Геннадий Юсим – директор Детской школы искусств №2, заслуженный работник культуры Удмуртской Республики.

Наталья Макарова – заместитель директора радио «Комсомольская правда» в департаменте спецпроектов города Москвы, режиссер и один из организаторов десяти сезонов проекта «Песни нашей Победы».

Артем Князев – победитель и лауреат городских и республиканских конкурсов, чемпион Удмуртии по караоке, победитель проекта «Песни нашей Победы», руководитель отдела рекламы ресторанного холдинга.

Мария Толстухина – заслуженный работник культуры Удмуртской Республики, режиссер массовых праздников, актриса, певица, ветеран труда.

– Тем, кто меня особенно тронул своим выступлением, я поставила «ДА», – рассказала в ходе полуфинала Анастасия Власова, один из экспертов конкурса. – Их сегодня четверо. Участница под номером один, Ольга Миндиярова, сразу создала настрой – я слушала ее исполнение два раза, оно завораживает. Михаил Березин – совсем молодой парень, но вдохновил меня шикарным голосом и тем, как уверенно, по-мужски он исполняет песню «Темная ночь». У Нины Артамоновой совпало все как надо: она очень уверено держится плюс прекрасное исполнение! И, наконец, Ольга Коробейникова: она исполнила «Алешу», а это все-таки одна из самых сложных песен, и наша участница достойно справилась с ней. Сильный голос, все акценты расставлены, и нет излишнего надрыва.

Напомним, неделей ранее по итогам первого полуфинала в финал проекта также вышли трое участников: Диана Шишкина с песней «Рисуют мальчики войну», ВИА «Снова Вместе» с авторской песней «Рядовой» и Азалия Хаметова с песней «Баллада о матери». Все они примут участие в телевизионном финале проекта, который можно будет посмотреть 9 мая в группе радио «Адам» ВКонтакте. Подробности участия в проекте – на официальной странице проекта «Песни нашей Победы».

Генеральный партнер проекта «Песни нашей Победы» – Корпорация «Центр». Корпорация «Центр» 30 лет – уважаем прошлое, смотрим в будущее

Генеральный партнер проекта – Корпорация «Центр» (ИП Ощепков Константин Сергеевич). Сроки проведения конкурса: 16.03.20 – 01.05.20. Организатор – ООО «МЕДИАГРУППА ЦЕНТР». Полная информация о проекте – в официальной группе радио «Адам» «ВКонтакте», на сайте или по тел. 945-045.

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