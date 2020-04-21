2020-04-21T16:17:18+03:00
Общество

Ижевский проект «Песни нашей Победы»: подводим итоги второго полуфинала

Кто из участников смог пройти в финал, и как их выступление оценивает жюри?
ЕЛЕНА КАРДОПОЛЬЦЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

«Комсомолка» продолжает рассказывать вам о проекте «Песни нашей Победы», приуроченном к празднованию 75-летия Великой Победы. Совсем скоро мы расскажем о том, в каком формате пройдет финал конкурса, а пока подведем итоги второго полуфинала. Кстати, вы еще успеваете подать заявку на участие – организаторы продлили срок приема заявок до 26 апреля включительно!

-

-

Организаторы проекта «Песни нашей Победы» – Корпорация «Центр» и радио «Адам» (12+) при поддержке Правительства Удмуртской Республики.

Как проходил второй полуфинал?

На прошлой неделе, с понедельника по четверг, проходило голосование за участников проекта – услышать их исполнение и проголосовать можно было в группе радио «Адам». Всего в отборе участвовали 20 исполнителей. В полуфинал вышло восемь участников – те, кто набрал больше всего голосов.

Ольга Миндиярова, маркировщик на заводе «Купол». Для проекта она исполнила песню «Родина».

Юрий Сакерин, пенсионер. После выхода на пенсию Юрий Алексеевич пошел работать дворником, и о себе он так и говорит: «Я – поющий дворник». Он выбрал сложную по исполнению песню «Поклонимся великим тем годам».

Екатерина Белозерова, офицер запаса. Исполнила легендарную песню Виктора Цоя «Кукушка».

Вокальный ансамбль «Раздолье». Участники ансамбля исполнили песню «Как вставало утро раннее».

Нина Артамонова, менеджер. В этом году она принимает участие в «Песнях нашей Победы» во второй раз. Для проекта она исполнила «Песню о далекой родине».

Юлия Хайбуллина – счастливая мама четверых детей, сейчас находится в декретном отпуске. Для проекта Юлия записала пронзительную «Ты же выжил солдат».

Михаил Березин – 18-летний школьник, обладатель невероятного тембра. Для проекта он исполнил легендарную песню «Темная ночь».

Ольга Коробейникова, оператор станка с ЧПУ, исполнила в эфире радио «Адам» песню «Алеша».

Все участники полуфинала и записи того, как они исполняют военные песни, были представлены не только в эфире радио «Адам», но и в группе радиостанции ВКонтакте. Там же с 8:00 и до 20:00 шло голосование – всего за полуфиналистов на этот раз было отдано почти 3000 тысяч голосов. Больше 1000 голосов – результат голосования по телефону: каждому участнику был присвоен номер, и ижевчане могли позвонить в студию радио «Адам», чтобы проголосовать за понравившегося им исполнителя.

По сумме всех голосов в финал вышло двое участников – Екатерина Белозерова с песней «Кукушка» и Михаил Березин с песней «Темная ночь». Еще одну участницу – Ольгу Миндиярову – выбрали члены профессионального жюри:

-

-

Анастасия Харитонова – директор сети магазинов Корпорации «Центр».

Анастасия Власова – директор медиагруппы «Центр», председатель Общественной палаты города Ижевска.

Евгения Сундукова – помощник руководителя Администрации Главы и Правительства УР.

Геннадий Юсим – директор Детской школы искусств №2, заслуженный работник культуры Удмуртской Республики.

Наталья Макарова – заместитель директора радио «Комсомольская правда» в департаменте спецпроектов города Москвы, режиссер и один из организаторов десяти сезонов проекта «Песни нашей Победы».

Артем Князев – победитель и лауреат городских и республиканских конкурсов, чемпион Удмуртии по караоке, победитель проекта «Песни нашей Победы», руководитель отдела рекламы ресторанного холдинга.

Мария Толстухина – заслуженный работник культуры Удмуртской Республики, режиссер массовых праздников, актриса, певица, ветеран труда.

– Тем, кто меня особенно тронул своим выступлением, я поставила «ДА», – рассказала в ходе полуфинала Анастасия Власова, один из экспертов конкурса. – Их сегодня четверо. Участница под номером один, Ольга Миндиярова, сразу создала настрой – я слушала ее исполнение два раза, оно завораживает. Михаил Березин – совсем молодой парень, но вдохновил меня шикарным голосом и тем, как уверенно, по-мужски он исполняет песню «Темная ночь». У Нины Артамоновой совпало все как надо: она очень уверено держится плюс прекрасное исполнение! И, наконец, Ольга Коробейникова: она исполнила «Алешу», а это все-таки одна из самых сложных песен, и наша участница достойно справилась с ней. Сильный голос, все акценты расставлены, и нет излишнего надрыва.

Напомним, неделей ранее по итогам первого полуфинала в финал проекта также вышли трое участников: Диана Шишкина с песней «Рисуют мальчики войну», ВИА «Снова Вместе» с авторской песней «Рядовой» и Азалия Хаметова с песней «Баллада о матери». Все они примут участие в телевизионном финале проекта, который можно будет посмотреть 9 мая в группе радио «Адам» ВКонтакте. Подробности участия в проекте – на официальной странице проекта «Песни нашей Победы».

Генеральный партнер проекта «Песни нашей Победы» – Корпорация «Центр». Корпорация «Центр» 30 лет – уважаем прошлое, смотрим в будущее

Генеральный партнер проекта – Корпорация «Центр» (ИП Ощепков Константин Сергеевич). Сроки проведения конкурса: 16.03.20 – 01.05.20. Организатор – ООО «МЕДИАГРУППА ЦЕНТР». Полная информация о проекте – в официальной группе радио «Адам» «ВКонтакте», на сайте или по тел. 945-045.

Реклама 18+

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
День книг и авторского права 2020: история и традиции всемирного праздника
Учрежденный в конце XX века День книг и авторского права ежегодно проходит весной. Праздник широко отмечают и в России, и во всем мире. Дата, история и традиции этого дня в 2020 году — в нашем материале
Новости 24
Плановые проверки и ремонт газового оборудования в квартирах Ижевска приостановили
Ижевчанина осудили за избиение детей супруги
Единственная в Удмуртии женщина-кузнец сделала скульптуру в виде трубочиста
В подъездах многоквартирных домов в Ижевске начали устанавливать «умные» домофоны
16 случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Удмуртии
«История прошлого года не повторится»: глава Ижевска рассказал, когда начнут наносить разметку
Пьяный водитель легковушки попал в ДТП
Ижевчанина подозревают в угоне машины у девушки
Студенты из Африки помогают пожилым маломобильным жителям Удмуртии
Можно ли жителям Удмуртии ездить на дачу в период самоизоляции?
С начала года в Удмуртии водители оплатили штрафы на общую сумму более 31 млн рублей
Первая онлайн-свадьба пройдет в Удмуртии
Удмуртия отстает от Москвы в ситуации с коронавирусом на 2-3 недели
В рамках проекта «Улица Победы» в Ижевске установят новые светофоры
Еще 55 лифтов заменят в многоквартирных домах Удмуртии
«Ситуация серьезная»: выдачу продуктовых наборов в Удмуртии вновь приостановили
Глава Удмуртии рассказал о состоянии заболевших коронавирусом
Онлайн: глава Удмуртии ответит на вопросы горожан о коронавирусе
Ремонт региональных трасс Удмуртии продолжается
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей прокомментировал поддержку бизнеса
Жителям Удмуртии раскроют секреты успеха в Instagram
Ученый-агроном из Ижевска рассказала о залоге богатого урожая