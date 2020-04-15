Ушли в онлайн: как занимаются шахматисты Удмуртии в период самоизоляции?

Пандемия коренным образом изменила нашу жизнь. Отмена спортивных мероприятий во всем мире не обошла стороной и шахматы. Как теперь занимаются и соревнуются шахматист и на каких сайтах могут потренироваться в период – в материале «Комсомолки» .

ШАХМАТЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ

12-летний Дима Молчанов из Ижевска – один из тех, кому пришлось привыкать к новым условиям. Мало того, что школьные занятия теперь дистанционно, так и еще и любимые шахматы тоже ушли в онлайн.

Фото: Сергей Грачев

– Мы составляем с сыном план на день, чтобы уделить внимание и урокам, и шахматам, - рассказывает папа мальчика. Сергей. – Конечно, Дима скучает по тренерам, живому общению со спортсменами, но куда деваться. Зато появилось больше времени на самостоятельную работу, что тоже немаловажно.

По словам Сергея, интерес к шахматам у сына не упал: мальчишка с удовольствием участвует в онлайн-соревнованиях и турнирах.

ШАХМАТЫ «ВЫКРУЧИВАЮТСЯ»

Осваивать новые методы работы приходится не только детям, но и тренерам и педагогам.

– Я провожу занятия по скайпу. Для детей с начальной подготовкой три раза в неделю, для детей с более высоким уровнем подготовки – 5 раз в неделю. Также я задаю домашнее задание, которое никто не отменял, – рассказывает тренер по шахматам спортивной школы «Созвездие» Елена Шерихова. – Не скажу, что занятия посещают все, но большинство занимаются. Эта ситуация нам «бросила» некий вызов, и я думаю, мы с ним справимся. Шахматы – это такой вид детальности, которым можно спокойно заниматься и дома.

Согласна с таким мнением и Светлана Дерябина, педагог дополнительного образования, тренер спортивной школы по шахматам им. С. Ф. Ощепкова, мастер ФИДЕ.

Фото: Амир Закиров

– Данная ситуация в шахматах – точно не шаг назад. Шахматы – это интеллектуальный вид спорта и сильно мы не пострадаем, – отмечает Светлана. – Например, в рамках проекта «Шахматы в школах» мы недавно провели первый онлайн конкурс для шахматистов первого и второго годов обучения.

Всего в конкурсе приняли участие 488 юных шахматистов со всей России! Каждый участник не только смог проверить себя, но и тут же разобрать свои ответы, обратить внимание на свои ошибки.

Тренер Светлана Дерябина – автор учебно-методических пособий, по которому сейчас занимаются ученики младших классов Фото: Амир Закиров

– Самыми активными из Удмуртии были ученики школ №97 и №49. А 16 апреля у нас состоится дружеский матч между командами лицея №25 и школы №97 на платформе lichess*. Так что работа кипит! Шахматы выкручиваются и достаточно успешно, – отмечает Светлана.

ШАХМАТЫ НЕ СДАЮТСЯ

В усиленном режиме сейчас работает и шахматная федерация Удмуртии. На повестке не только проведение уроков на «удаленке», но и участие в соревнованиях и турнирах (а также их подготовка).

– Мы стараемся держать все в балансе и не сдавать позиций. Недавно, например, приняли участие во II лично-командной «Битве Регионов». На интернет-площадке наши спортсмены сражались с представителями 10 регионов, – рассказывает заместитель директора школы шахмат им. С. Ф. Ощепкова, заслуженный тренер Удмуртии, мастер спорта России Максим Озолин. – Показали себя достойно. В блиц команда федерации Удмуртии шахмат заняла 5 место, в суперблице – четвертое место, а в пулю – второе.

Фото: vk.com/udmchess

Кроме этого, наша сборная участвовала и в дружеском матче с командой из Башкортостана.

– Процесс идет. Есть у нас идеи провести и сеанс одновременной игры с международным гроссмейстером. Сейчас это обсуждается, – отмечает Озолин. – Хотим также наладить контакт с другими городами, чтобы проводить аналогичные игры как с Уфой. Шахматисты даже сейчас работают не покладая рук. Наш вид спорта к этому располагает!

Фото: vk.com/udmchess

Фото: vk.com/udmchess

МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА

Могут ли шахматы навсегда уйти в онлайн?

– Мы следили за игрой как раз с Уфой и заметили, что начинает все убыстрятся. А быстрота сказывается на качестве. Качество игры в онлайн не блещет. Основательности, вдумчивости не наблюдается. Должен быть баланс между шахматами онлайн и шахматами офлайн. Не надо думать, что сейчас дети сыграют сотни партий онлайн и все станут гроссмейстерами. Нарушается алгоритм принятия решений, – говорит Озолин. – Я считаю, что онлайн игра в шахматы это все равно не то. Одно дело, когда соперники сидят друг напротив друга, а другое, когда все через монитор. Сидя рядом замечаешь жесты, мимику, чувствуешь партнера. Не хотелось бы чтобы классические шахматы умерли.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Шахматы представляют собой идеальный вариант онлайн-игры, для которой существует множество платформ, предлагающих турнирные и внетурнирные партии, равно как и обучающие материалы для повышения мастерства. Вся информация об онлайн-турнирах есть на официальной странице Шахматной федерации Удмуртии ««ВКонтакте». А еще КП сделала подборку наиболее популярных сайтов.

1.Chess.com*

При ежедневном объеме, превышающем 4 миллиона партий и 35 миллионов участников, Chess.com является крупнейшим шахматным онлайн-сообществом.

Стоимость: Базовая подписка бесплатна, годовая бриллиантовая подписка с неограниченным доступом стоит $139.64

Преимущества: Игроку любого уровня будет несложно найти себе партнера, не говоря уже об изобилии обучающих материалов и развлекательных сервисов.

2.Lichess.org*

Второе по величине шахматное сообщество в Интернете, зарегистрированный во Франции некоммерческий веб-сайт, который называет себя «бесплатным/свободным шахматным сервером с открытым исходным кодом. Функционирует на добровольных началах и пожертвованиях».

Стоимость: Бесплатный доступ (и всегда будет!)

Преимущества: Легко найти партнера для игрока любого уровня

3. Chess24.com*

Chess24 начал функционировать в 2014 году. Сайт предоставляет пользователю высококачественные обучающие видеоматериалы и трансляции.

Стоимость: Базовая подписка бесплатна, стоимость годовой премиум-подписки составляет $129.99

Преимущества: Легко найти партнера для игрока любого уровня, большое количество обучающих материалов и развлекательных сервисов

4. Internet Chess Club*

Основанный в 1995 году, этот шахматный интернет клуб стал пионером онлайн-шахмат. ICC по-прежнему считается одним из самых надежных сервисов.

Стоимость: Стоимость годовой подписки составляет $69.95.

Преимущества: Стабильность и надежность, обучающие видеоматериалы.

5. Playchess*

Playchess функционирует под управлением ChessBase*, создателем самого популярного программного обеспечения для работы с шахматными базами данных. Вы можете играть в гостевом режиме без регистрации. Чтобы воспользоваться полным объемом функционала, необходимо скачать клиентское приложение и создать учетную запись.

Стоимость: бесплатно в гостевом режиме, стоимость годовой подписки составляет 49.90€.

Преимущества: совместимость с другими продуктами компании-разработчика ChessBase.

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