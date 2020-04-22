Коронавирус в Ижевске, последние новости на 22 апреля 2020 года: первый случай заражения в Можге
22 апреля стало известно, что в Можге подтвердился первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава города (подробнее).
Что еще произошло:
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- В республике используют новый метод оповещения о мерах самоизоляции.
- Как ижевчанам помянуть усопших на Радоницу в период самоизоляции?
- С 22 апреля в Ижевске изменится расписание некоторых автобусов.
- Сразу по нескольким позициям Удмуртия попала в рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом.
- Обсерваторы откроют для прибывающих в Удмуртию граждан. Развернуть их планируют в поликлиниках.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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