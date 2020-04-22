Коронавирус в Ижевске, последние новости на 22 апреля 2020 года: первый случай заражения в Можге

22 апреля стало известно, что в Можге подтвердился первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава города (подробнее).

Что еще произошло:

- Ветеринарный врач из Ижевска рассказала, могут ли животные болеть коронавирусом?

- В республике используют новый метод оповещения о мерах самоизоляции.

- Как ижевчанам помянуть усопших на Радоницу в период самоизоляции?

- С 22 апреля в Ижевске изменится расписание некоторых автобусов.

- Сразу по нескольким позициям Удмуртия попала в рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом.

- Обсерваторы откроют для прибывающих в Удмуртию граждан. Развернуть их планируют в поликлиниках.

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Глава Ижевска рассказал, как контролируют всех въезжающих в город граждан и кого точно не пропустят через КПП. Смотрите в нашей трансляции.