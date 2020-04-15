Утро в Ижевске: новые случаи заражения коронавирусом, нарушение режима самоизоляции и отмена массовых субботников

Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 15 апреля. Сегодня в городе ожидается пасмурная погода и +15 градусов днем. Несмотря на хорошую погоду, оставайтесь дома. А чтобы было не так скучно, предлагаем прочитать новости одной строкой:

Массовые субботники в Ижевске отменены

Более 600 жителей Удмуртии, которые вернулись из заграницы, нарушили режим самоизоляции

37-летний житель Удмуртии погиб при пожаре дома

15 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Удмуртии

«Они пропали!»: ижевчане заметили, что на улице Пушкинской убрали ворота

«Денег не хватало даже на проезд на автобусе»: Алина Загитова дала эксклюзивное интервью журналу Cosmopolitan

За три месяца 2020 года в Ижевске произошло более 200 ДТП

Коронавирус вышел за пределы Ижевска: первый случай заражения зарегистрировали в Глазове

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Что общего у вас с главой Удмуртии?

ФОТО: Архив

Вот уже три года Александр Бречалов руководит Удмуртией – в апреле 2017 года он был назначен временно исполняющим главы республики. Мы вспомнили самые необычные факты из его биографии и предлагаем вам сравнить себя с ним. На сколько процентов вы – Александр Бречалов? (тест).

Закрыты на карантин

ФОТО: Сергей Юрин, глава Малопургинского района

Яркие таблички с надписью «Карантин» и дежурящие сотрудники ГИБДД – так сейчас выглядят въезды в село Малая Пурга и деревню Баграш-Бигра. С 11 апреля, по решению главы республики, там объявлен карантин: одна из жительниц Баграш-Бигры попала в больницу с подозрениями на коронавирус. Перед этим она побывала в Ижевске, а при транспортировке в больницу, находящуюся в Малой Пурге, были нарушены все нормы предосторожности. Как сейчас охраняется территория и как живут люди – выяснила «Комсомолка».

Коронавирус в Удмуртии

ФОТО: Pixabay

Рассказываем последние новости о коронавирусе за 14 апреля 2020 года. Как развивается ситуация в Удмуртии?

1 мая прекращается выпуск газеты «Центр» и «Комсомольская правда»-Удмуртия

ФОТО: Архив

К читателям обратилась директор медиагруппы «Центр» Анастасия Власова.