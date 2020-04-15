Бокс помогает: Удмуртская федерация поддерживает ветеранов спорта в период пандемии коронавируса

Со 2 апреля Удмуртская региональная федерация бокса запустила акцию помощи ветеранам. Волонтеры приезжали к возрастным боксерам и передавали корзины с вещами первой необходимости – продуктами и средствами индивидуальной защиты. На сегодняшний момент адресную помощь получили все боксеры. Однако помощь продолжает оказываться: федерация решила помочь всем ветеранам, независимо от вида спорта. О том, как акция переросла в настоящую эстафету добра, рассказал Сергей Стрелков – руководитель дирекции бокса в Приволжском федеральном округе.

«Приезжаем по звонку»

- Мы помогли уже всем ветеранам бокса, - начал свой рассказ Сергей Станиславович. – Но акцию решили продолжить и начать поддерживать всех возрастных спортсменов. Я неравнодушен вообще в целом к спорту, я не делю на бокс или не бокс. Ситуация в России ухудшается, появляется все больше и больше новых случаев заражения. А так как пожилые люди – первые в зоне риска по заболеваемости коронавирусом, мы готовы приехать к ним и помочь. У федерации бокса есть такие возможности. Главное, чтобы спортсмены оставались дома и были в безопасности.

Для того, чтобы волонтер посетил того или иного ветерана, достаточно лишь подать заявку по номеру телефона +7 (3412) 998-163.

- Приезжаем по звонку, - объясняет Стрелков. – При этом мы не только привозим корзину с вещами первой необходимости, но и можем сходить до ближайшего магазина или аптеки. Пусть это и небольшая помощь, но она очень значимая. Нас уже поддержало министерство спорта Удмуртии.

«Иногда спортсмены отказываются от продуктов»

Заявки обрабатываются в порядке очереди. После того, как поступил звонок, команда федерации бокса формирует корзину, куда входят чай, макароны, подсолнечное масло, сахар, крупы, тушенка, а также медицинские маски и антисептики. Волонтеры работают строго по одному и в средствах индивидуальной защиты: соблюдают правила безопасности.

Федерация бокса помогает всем ветеранам, независимо от вида спорта. ФОТО: предоставлено Сергеем Стрелковым.

- Ветераны, конечно, очень рады, порой не могут сдержать слез, - рассказывает Сергей Станиславович. – Некоторые и вовсе отказываются от продуктов, говорят, чтобы отдали тем, кому нужнее. Получается такой круговорот добра. Не только мы помогаем ветеранам, но и ветераны – другим ветеранам. Если честно, мы не считаем, скольких людей мы уже смогли поддержать. Могу сказать одно – работа продолжается.

Каждый день поступает разное количество заявок: порой команде нужно объехать пятнадцать адресов, порой всего один. Но волонтеры выезжают, независимо от числа обратившихся за помощью.

- Сейчас мы проходим серьёзный тест на сознательность и на свою взрослость. От этого зависит наше будущее. Не так важно, откуда взялся вирус, что за всем этим стоит, и чей это заговор. Главное - от этого умирают. И сейчас от нас требуется только одно - изолироваться и дистанцироваться. Согласитесь, это небольшая цена за будущее, чтобы потом снова встречаться, дружить, ходить на работу и просто жить? Давайте беречь друг друга! - обратился к жителям Удмуртии Сергей Станиславович. Федерация бокса Удмуртской Республики готова оказать помощь особо нуждающимся возрастным ветеранам (65+ лет) всех видов спорта города Ижевска. Наши волонтеры готовы выехать и привезти продуктовую корзину, маски и антисептики в рамках благотворительной помощи. Достаточно лишь позвонить по телефону +7 (3412) 998-163.

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Напомним, в Удмуртии зарегистрировано уже 42 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. 4 человека уже выздоровело, 38 – находятся на лечении в стационаре. Результаты тестов всех контактных лиц заболевших – отрицательные.

Досье КП

Сергей Станиславович Стрелков - руководитель АНО «Дирекция Федерации бокса России в Приволжском федеральном округе», вице-президент РОО «Удмуртская Республиканская Федерация бокса».

Дважды становился лучшим руководителем дирекции Федерации бокса России: по итогам 2018 и 2019 годов. А в 2019 году дирекция федерации бокса в Приволжском федеральном округе признана самой результативной в России.

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