Жильцы нескольких домов в Ижевске объединились, чтобы построить двор

В Ижевске второй год действует программа «Инициативное бюджетирование». С его помощью можно благоустроить территорию с денежной поддержкой от властей. А жители домов по улице Коммунаров пошли дальше: они объединили свои усилия, чтобы в рамках программы благоустроить большой двор!

Собрание на четыре дома

Идея участия в программе инициативного бюджетирования пришла в голову старшей по дому на улице Коммунаров, 167 Юлии.

- Двор у нас востребован, всегда гуляют мамы с детьми. В прошлом году мы поставили скамейки, а в этом решили сделать двор комфортным для детей, - рассказывает Юлия. – Составили проект двора-мечты. Для подростков - футбольное поле, воркаут и качели «гнездо». Для малышей - игровой комплекс, горки, турники. Сами бы мы на такое благоустройство не накопили, поэтому решили участвовать в программе.

Первый лайфхак от Юлии: помощь старших соседних домов. Формально заявку подавали от одного дома, а на собрание по факту пришли жители всего двора, поскольку старшие соседних домов помогли организовать своих жильцов. Поэтому кворум состоялся.

Фото: Pixabay. Для детей во дворе поставят качели

Второй лайфхак – детский праздник.

- Мы рисовали плакаты, проводили конкурсы. А после праздника все пошли на собрание. Такие мероприятия помогают набрать дополнительные баллы в конкурсе. А еще, информировать соседей о проекте, - рассказала Юлия.

Третий лайфхак: жители сами благоустроят клумбы, снесут старые конструкции и сделают песочницу. Таким образом, снизят стоимость работ. А еще за это дают дополнительные баллы.

Стоимость проекта оценивается в 1,2 млн рублей. Жителям нужно собрать 120 тысяч.

- Думаем, как можно собрать недостающую сумму. Старший одного из домов предложил пожертвовать на это свою зарплату. Возможно, возьмем деньги из статьи за содержание жилья или поможем сами, - рассказали в управляющей компании «Гарант-Сервис», в ведении которой находится большинство домов во дворе.

Как попасть в программу?

Инициативное бюджетирование – программа, с помощью которой можно благоустроить дороги, объекты культуры, скверы, спортивные площадки... Субсидия из республиканского бюджета составляет до 1 млн рублей на проект. Администрация города финансирует до 15% проекта и столько же спонсоры. Остальное оплачивают жители.

Отдельную строку в платежку жители не вносили. Все взносы были добровольными. Их собирали старшие по домам и сдавали Юлии. Каждый платил столько, сколько могФото: Алена Селезнева

Проекты оценивает комиссия. В этом году субсидию получили все участники.

По информации на сайте администрации Ижевска, комиссия оценивает следующие параметры:

Неденежный вклад со стороны населения – 5 баллов

Неденежный вклад со стороны спонсоров – 5 баллов

Благополучатели – 5 баллов

Расходы на эксплуатацию – 3 балла

Предварительные мероприятия – 15 баллов

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