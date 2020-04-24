Как ижевчане смогут посмотреть финал проекта «Песни нашей Победы» 9 мая?

Каждый год финал проекта «Песни нашей Победы» традиционно проходил в виде масштабного гала-концерта, на котором выступали не только участники конкурса, но и танцевальные коллективы Ижевска, а также демонстрировались лица ветеранов войны и их истории. В этом году из-за ситуации с коронавирусом финал впервые пройдет в новом формате. 9 мая в 13:00 выступления всех финалистов проекта «Песни нашей Победы» можно будет услышать в эфире радио «Адам» на волне 104.5 FM (12+) или посмотреть:

- На телеканале «Моя Удмуртия» (18+),

- В группе «Я люблю Ижевск» Вконтакте,

- В группе радио «Адам» Вконтакте,

- В группе «Эктоника» ВКонтакте,

Однако организаторы проекта не исключают, что праздник на Главной сцене все-таки состоится в привычном всем формате – в том случае, если празднование 9 мая перенесут на другую дату. Ну а пока расскажем, как проходит третий полуфинал проекта, который стартовал сегодня, 24 апреля, с раннего утра.

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Организаторы проекта «Песни нашей Победы» – Корпорация «Центр» и радио «Адам» (12+) при поддержке Правительства Удмуртской Республики.

Кто участвует в полуфинале 24 апреля?

Очередной полуфинал, третий по счету, проходит в группе радио «Адам» ВКонтакте. Восемь участников сражаются за право выступить в финале конкурса 9 мая. Это:

Мария Насибова, директор офиса одного из банков. В проекте Мария исполнила песню «Огонек». Проголосовать за Марию можно в группе радио «Адам» ВКонтакте или по телефону 945-044, добавочная цифра – 1.

Екатерина Вахрушева, педагог дополнительного образования. В проекте она исполнила песню «Дети войны». Проголосовать за Екатерину можно в группе радио «Адам» ВКонтакте или по телефону 945-044, добавочная цифра – 2.

Андрей Максимов, специалист по продаже строительных блоков. В проекте он выступил с песней «На безымянной высоте». Проголосовать за Андрея можно в группе радио «Адам» ВКонтакте или по телефону 945-044, добавочная цифра – 3.

Андрей Злобин, бармен. В «Песнях нашей Победы» он участвует второй год подряд и в этот раз выбрал для исполнения песню «Последний бой». Проголосовать за Андрея можно в группе радио «Адам» ВКонтакте или по телефону 945-044, добавочная цифра – 4.

Надежда Евсеева, врач-невролог. Один из самых опытных участников проекта «Песни нашей Победы», в этом году Надежда выбрала для исполнения песню «Молитва». Проголосовать за Надежду можно в группе радио «Адам» ВКонтакте или по телефону 945-044, добавочная цифра – 5.

Оксана Михайлова, менеджер по работе с интернет-магазинами. В проекте она исполнила композицию «Баллада о матери». Проголосовать за Оксану можно в группе радио «Адам» ВКонтакте или по телефону 945-044, добавочная цифра – 6.

Максим Жуйков, руководитель группы. Он выбрал для исполнения песню «Ветеранам минувшей войны». Проголосовать за Максима можно в группе радио «Адам» ВКонтакте или по телефону 945-044, добавочная цифра – 7.

Рафаил Гафиатуллин, водитель инкассации. Для проекта он выбрал песню «Вечный огонь». Проголосовать за Рафаила можно в группе радио «Адам» ВКонтакте или по телефону 945-044, добавочная цифра – 8.

Фото: скриншот

Двое участников по итогам народного голосования в группе «Адама» и по телефону пройдут в финал. Еще одного выберет профессиональное жюри:

Анастасия Харитонова – директор сети магазинов Корпорация «Центр».

Анастасия Власова – директор Медиагруппы «Центр», председатель Общественной палаты города Ижевска.

Евгения Сундукова – помощник руководителя Администрации Главы и Правительства УР.

Геннадий Юсим – директор Детской школы искусств №2, заслуженный работник культуры Удмуртской Республики.

Наталья Макарова – заместитель директора радио «Комсомольская правда» в департаменте спец.проектов города Москва, режиссер и один из организаторов десяти сезонов проекта «Песни нашей Победы».

Артем Князев – победитель и лауреат городских и республиканских конкурсов, чемпион Удмуртии по караоке, победитель проекта «Песни нашей Победы», руководитель отдела рекламы ресторанного холдинга.

Мария Толстухина – заслуженный работник культуры Удмуртской Республики, режиссёр массовых праздников, актриса, певица, ветеран труда.

Таким образом, по итогам третьего полуфинала определятся либо два финалиста – если мнение жюри совпадет с результатами голосования слушателей, – либо три. На следующей неделе, 1 мая, нас ждет заключительный, четвертый, полуфинал, после которого будут известны имена всех финалистов. Напоминаем, что поддержать их можно будет 9 мая в 13:00 в эфире телеканала «Моя Удмуртия» или же в группах «Я люблю Ижевск», радио «Адам» и «Эктоника». Все подробности – на официальной странице проекта.

Фото: Архив

Генеральный партнер проекта «Песни нашей Победы» – Корпорация «Центр». Корпорация «Центр» 30 лет – уважаем прошлое, смотрим в будущее.

Генеральный партнер проекта – Корпорация «Центр» (ИП Ощепков Константин Сергеевич). Сроки проведения конкурса: 16.03.20 – 01.05.20. Организатор – ООО «МЕДИАГРУППА ЦЕНТР». Полная информация о проекте – в официальной группе радио «Адам» «ВКонтакте», на сайте или по тел. 945-045.

Лицензия на осуществления радиовещания радио «Адам»: РВ 20016 15.02.2012 г.

Лицензия на осуществление телевизионного вещания «Моя Удмуртия»: серия ТВ №22056 от 17 октября 2012 г.

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