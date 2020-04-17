Утро в Ижевске: погибшие от коронавируса, работа полиграфолога и перенос парада Победы

Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 17 апреля. Если вы едете на работу, возьмите зонтик: сегодня обещают дожди. А тем временем мы расскажем вам самые интересные новости:

- Административную ответственность за нарушение требований режима повышенной готовности установили в Удмуртии

- Ижевск претендует на почетное звание «Город трудовой доблести»

- Как продлить права в режиме самоизоляции?

- На улице Оружейника Драгунова ограничат движение до июня

- Стоит ли ожидать повышение заболеваемости мышиной лихорадкой?

Перейдем к подробным новостям:

«Риски эпидемии слишком высоки»: Путин объявил о переносе празднования Дня Победы

9 мая парад Победы не состоитсяФото: Михаил ФРОЛОВ

Коронавирус в этом году спутал планы всей планете, добравшись до самого святого. Владимир Путин на Совете безопасности ответил на вопрос, который волновал миллионы людей - состоятся ли празднования в честь Дня Победы. Праздник перенесут.

Три человека скончались от коронавирусной инфекции в Удмуртии

Фото: Pixabay

Накануне утром, 16 апреля, стало известно о двух погибших от коронавируса в Удмуртии. Вечером в своей традиционной онлайн-трансляции глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что умер еще один пациент. Но есть и хорошие новости: еще двое больных вылечились.

Только правда: можно ли обмануть «детектор лжи» и как работают полиграфологи в Ижевске?

Фото: Амир Закиров

Если вы устали от новостей про коронавирус, то мы подготовили для вас увлекательный материал про работу полиграфологов. Внутри - много ярких фотографий.

А также:

16 апреля на радио «Комсомольская правда - Ижевск» (107.6 FM, 12+) прошла традиционная прямая линия с ГИБДД, Начальник управления ГИБДД МВД по Удмуртии Руслан Набиев ответил на самые волнующие вопросы жителей: как передвигаться по Удмуртии в условиях самоизоляции и можно ли сейчас продлить водительские права.

Начальник Управления ГИБДД по Удмуртии Руслан Набиев объяснил, что делать, если заканчивается срок водительских прав 00:00 00:00

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