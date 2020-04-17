Утро в Ижевске: погибшие от коронавируса, работа полиграфолога и перенос парада Победы
Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 17 апреля. Если вы едете на работу, возьмите зонтик: сегодня обещают дожди. А тем временем мы расскажем вам самые интересные новости:
- Административную ответственность за нарушение требований режима повышенной готовности установили в Удмуртии
- Ижевск претендует на почетное звание «Город трудовой доблести»
- Как продлить права в режиме самоизоляции?
- На улице Оружейника Драгунова ограничат движение до июня
- Стоит ли ожидать повышение заболеваемости мышиной лихорадкой?
Перейдем к подробным новостям:
«Риски эпидемии слишком высоки»: Путин объявил о переносе празднования Дня Победы
9 мая парад Победы не состоитсяФото: Михаил ФРОЛОВ
Коронавирус в этом году спутал планы всей планете, добравшись до самого святого. Владимир Путин на Совете безопасности ответил на вопрос, который волновал миллионы людей - состоятся ли празднования в честь Дня Победы. Праздник перенесут.
Три человека скончались от коронавирусной инфекции в Удмуртии
Фото: Pixabay
Накануне утром, 16 апреля, стало известно о двух погибших от коронавируса в Удмуртии. Вечером в своей традиционной онлайн-трансляции глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что умер еще один пациент. Но есть и хорошие новости: еще двое больных вылечились.
Только правда: можно ли обмануть «детектор лжи» и как работают полиграфологи в Ижевске?
Фото: Амир Закиров
Если вы устали от новостей про коронавирус, то мы подготовили для вас увлекательный материал про работу полиграфологов. Внутри - много ярких фотографий.
А также:
16 апреля на радио «Комсомольская правда - Ижевск» (107.6 FM, 12+) прошла традиционная прямая линия с ГИБДД, Начальник управления ГИБДД МВД по Удмуртии Руслан Набиев ответил на самые волнующие вопросы жителей: как передвигаться по Удмуртии в условиях самоизоляции и можно ли сейчас продлить водительские права.
Начальник Управления ГИБДД по Удмуртии Руслан Набиев объяснил, что делать, если заканчивается срок водительских прав
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ИСТОЧНИК KP.RU
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