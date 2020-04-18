2020-04-18T12:51:54+03:00
Общество

Итоги недели в Ижевске: первые случаи смерти от коронавируса, перенос парада Победы и закрытие городов на карантин

Подборка самых громких и запомнившихся событий
Анастасия Волкова
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ФОТО: Амир ЗакировФОТО: Амир Закиров
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ:

Три жителя Удмуртии погибли при пожаре дома

Ижевск претендует на получение почетного звания «Город трудовой доблести»

Два жителя Удмуртии с коронавирусом скончались в больнице

Пять больниц в Удмуртии готовы к приему больных с коронавирусом

Еще один человек погиб от коронавирусной инфекции в Удмуртии

Массовые субботники в Ижевске отменены

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Волонтеры рассказали, как искали пропавшего студента из Ижевска

ФОТО: Дарья Максимова

ФОТО: Дарья Максимова

14 января в Питере пропал студент-медик из Ижевска. Его искали несколько недель, но, к несчастью, 29 марта он был обнаружен мертвым. Как велись его поиски, рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Города - на карантин

ФОТО: Ярослав Семенов

ФОТО: Ярослав Семенов

В апреле почти во всех городах Удмуртии введут ограничительные меры (карантин). Они закроются на въезд и выезд. Первым закроется Глазов (17 апреля), следом за ним, 20 апреля, закроются Ижевск, Воткинск, Сарапул и Можга, а также ряд деревень. Кто будет иметь право на проезд и какие документы нужно будет взять с собой, разбиралась «Комсомолка».

Коронавирус в Удмуртии: последние новости на 17 апреля

ФОТО: Pixabay

ФОТО: Pixabay

17 апреля в Удмуртии подтвердили еще четыре новых случая заражения коронавирусом. Жители собрались отметить окончание вахты, при этом один из них уже был заражен (подробнее). Что еще произошло в республике?

ИСТОЧНИК KP.RU

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