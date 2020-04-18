Итоги недели в Ижевске: первые случаи смерти от коронавируса, перенос парада Победы и закрытие городов на карантин
КОРОТКО О ГЛАВНОМ:
Три жителя Удмуртии погибли при пожаре дома
Ижевск претендует на получение почетного звания «Город трудовой доблести»
Два жителя Удмуртии с коронавирусом скончались в больнице
Пять больниц в Удмуртии готовы к приему больных с коронавирусом
Еще один человек погиб от коронавирусной инфекции в Удмуртии
Массовые субботники в Ижевске отменены
Сделанные в Удмуртии тесты на коронавирус больше не требуют подтверждения Москвы
«Риски эпидемии слишком высоки»: Путин объявил о переносе празднования Дня Победы
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Волонтеры рассказали, как искали пропавшего студента из Ижевска
ФОТО: Дарья Максимова
14 января в Питере пропал студент-медик из Ижевска. Его искали несколько недель, но, к несчастью, 29 марта он был обнаружен мертвым. Как велись его поиски, рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Города - на карантин
ФОТО: Ярослав Семенов
В апреле почти во всех городах Удмуртии введут ограничительные меры (карантин). Они закроются на въезд и выезд. Первым закроется Глазов (17 апреля), следом за ним, 20 апреля, закроются Ижевск, Воткинск, Сарапул и Можга, а также ряд деревень. Кто будет иметь право на проезд и какие документы нужно будет взять с собой, разбиралась «Комсомолка».
Коронавирус в Удмуртии: последние новости на 17 апреля
ФОТО: Pixabay
17 апреля в Удмуртии подтвердили еще четыре новых случая заражения коронавирусом. Жители собрались отметить окончание вахты, при этом один из них уже был заражен (подробнее). Что еще произошло в республике?
ИСТОЧНИК KP.RU
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