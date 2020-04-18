2020-04-18T17:11:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 18 апреля 2020 года: новые случаи заражения и гостиницы для врачей

Рассказываем, что произошло за день
Анастасия Волкова
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Число зараженных в Удмуртии достигло 92. ФОТО: PixabayЧисло зараженных в Удмуртии достигло 92. ФОТО: Pixabay
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18 апреля в Удмуртии подтверждено еще 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших достигло цифры 92. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов.

Что еще произошло?

Глава Минздрава России призвал Удмуртию мобилизовать усилия по борьбе с коронавирусом

Где жители Удмуртии смогут посмотреть главные пасхальные богослужения в период самоизоляции?

Соблюдение режима самоизоляции в Ижевске ежедневно проверяют около 600 полицейских

Онлайн: глава Удмуртии Александр Бречалов об обстановке с коронавирусом в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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