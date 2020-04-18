Коронавирус в Ижевске, последние новости на 18 апреля 2020 года: новые случаи заражения и гостиницы для врачей
18 апреля в Удмуртии подтверждено еще 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших достигло цифры 92. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов.
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Онлайн: глава Удмуртии Александр Бречалов об обстановке с коронавирусом в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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