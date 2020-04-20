2020-04-20T05:46:33+03:00
Общество

Утро в Ижевске: пропавший ребенок в лесном массиве, погода на неделю и смерть Александра Вустина

Традиционный утренний обзор
Анастасия Захарова
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Фото: архив КПФото: архив КП
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 20 апреля. Сегодня днем местами пройдут небольшие дожди, температура воздуха составит +10…+12 градусов. А пока вы добираетесь на работу или садитесь за компьютер на «удаленке», мы расскажем вам самые интересные новости:

- Портреты героев Великой Отечественной войны появятся на остановках Ижевска

- Вырубка деревьев ведется у дома природы в Ижевске

- 250 ижевчан трудоустроят на время проведения месячника по благоустройству

- 50-метровый бассейн планируют благоустроить в Ижевске к 2021 году

- Гостиницы и санатории Ижевска откроются для борющегося с коронавирусом медперсонала и волонтеров

Перейдем к подробным новостям:

Пропавшего 11-летнего ребенка нашли на лесном массиве в Ижевске

Фото: Bnews.kz

Фото: Bnews.kz

Следственным отделом по Ленинскому району Ижевска проводится проверка по заявлению об исчезновении 11-летнего мальчика, который утром 18 апреля ушел из дома в этом же районе. Ребенок поссорился с родителями. К счастью, все закончилось благополучно.

Осадки и небольшое потепление: какая погода ждет ижевчан на следующей неделе?

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Погода на предстоящей неделе приготовила ижевчанам немало сюрпризов. В город ненадолго придет потепление, но будут идти дожди. Подробнее – в традиционном прогнозе от «Комсомолки».

Умер Александр Вустин, один из крупнейших российских композиторов

Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

В воскресенье, 19 апреля, в Москве умер один из крупнейших российских композиторов Александр Вустин, которому 24 апреля должно было исполнится 77 лет. У него было воспаление легких.

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Мир захватила пандемия коронавируса. Но это далеко не первая крупная эпидемия в истории человечества. Историк и культуролог Ян Ахундов рассказал в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» (107.6 FM, 12+), как раньше удмурты боролись с эпидемиями болезней.

Как в Удмуртии в старину боролись с эпидемиями болезней?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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