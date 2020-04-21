Утро в Ижевске: 45 новых заразившихся коронавирусом, песни Победы с балконов многоэтажки и комментарий главы Удмуртии на заявление министра здравоохранения

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 21 апреля, вторник. В городе сегодня будет облачно, небольшой дождь. Днем до +9 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Дезинфекцию парков и скверов начали в Ижевске.

- «Пересидим карантин»: уроженец Ижевска принял участие во флешмобе со звездами.

- 21 апреля в Удмуртии ожидается усиление ветра.

- Мошенники под видом соцработников похитили у пенсионерки из Ижевска крупную сумму.

- Две "легковушки" столкнулись на перекрестке в Ижевске.

- Сколько постановлений о карантине было выдано приехавшим жителям Удмуртии.

- Рассказываем о некоторых дорожных изменениях в Ижевске.

- Русский драматический театр заканчивает сезон досрочно.

- Не успеваете заменить паспорт из-за карантина? Вам не придется платить штраф.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

НОВЫЕ ЗАРАЗИВШИЕСЯ

Фото: pixabay.com

В Удмуртии на утро 20 апреля зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов (подробнее).

ПЕСНИ НА БАЛКОНЕ

Фото: vk.com/aktivbersha

Жители двора на улице Берша в Ижевске устроили флешмоб в честь победы в Великой Отечественной войне. Более 70 человек объединились, и каждый со своего балкона пел песни военных лет.

НЕВЕРНАЯ СТАТИСТИКА

Фото: Сергей Грачев

Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал заявление министра здравоохранения России Михаила Мурашко о мобилизации усилий по борьбе с коронавирусом.