Итоги недели в Ижевске: клещи в городе, правила поездки на дачу и послабления режима самоизоляции
Коротко о главном:
- Не успеваете заменить паспорт из-за карантина? Вам не придется платить штраф.
- «Вместе мы победим»: более 70 жителей Ижевска со своих балконов пели песни военных лет.
- «По статистике у нас произошли расхождения»: глава Удмуртии прокомментировал заявление министра здравоохранения России.
- «Поток очень напряженный»: глава Ижевска прокомментировал километровые пробки на въездах в город.
- Ремонт региональных трасс Удмуртии продолжается.
- В рамках проекта «Улица Победы» в Ижевске установят новые светофоры.
- Студенты из Африки помогают пожилым маломобильным жителям Удмуртии.
- «История прошлого года не повторится»: глава Ижевска рассказал, когда начнут наносить разметку.
- В республике используют новый метод оповещения о мерах самоизоляции.
- Уроженец Удмуртии, 18-летний программист Сева Жидков, может попасть в рейтинг журнала Форбс 30 самых перспективных россиян до 30 лет.
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
Можно ли жителям Удмуртии ездить на дачу в период самоизоляции?
Фото: Сергей Грачев
Все чаще и чаще жители Удмуртии стали интересоваться, можно ли выезжать на дачи и огороды в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом. «Комсомолка» отвечает на вопросы граждан.
От Татарбазара до «Холмов»: в каких районах Ижевска находят клещей
Фото: pixabay.com
Сезон активности клещей в самом разгаре – так, с начала сезона они присосались уже к 69 людям, в том числе 24 детям. Больше половины случаев зарегистрированы в Ижевске. В каких именно районах, выяснила «Комсомолка».
Обсерваторы откроют для прибывающих в Удмуртию граждан
Два обсерватора появятся в Удмуртии для временной изоляции граждан, прибывающих из других регионов. Речь идет о тех, кто работает вахтовым методом. Об этом рассказал 21 апреля глава региона Александр Бречалов.
О новых послаблениях в режиме самоизоляции сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов
Фото: pixabay.com
С понедельника, 27 апреля, в Удмуртии разрешат работу автошкол, ломбардов и микрофинансовых организаций, а также рекламных агентств, занимающихся установкой рекламных конструкций, салонов красоты и парикмахерских.
ИСТОЧНИК KP.RU
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