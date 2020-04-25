2020-04-25T17:22:18+03:00
Общество

Итоги недели в Ижевске: клещи в городе, правила поездки на дачу и послабления режима самоизоляции

Подборка самых громких и запомнившихся событий
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Коротко о главном:

- Не успеваете заменить паспорт из-за карантина? Вам не придется платить штраф.

- «Вместе мы победим»: более 70 жителей Ижевска со своих балконов пели песни военных лет.

- «По статистике у нас произошли расхождения»: глава Удмуртии прокомментировал заявление министра здравоохранения России.

- «Поток очень напряженный»: глава Ижевска прокомментировал километровые пробки на въездах в город.

- Ремонт региональных трасс Удмуртии продолжается.

- В рамках проекта «Улица Победы» в Ижевске установят новые светофоры.

- Студенты из Африки помогают пожилым маломобильным жителям Удмуртии.

- «История прошлого года не повторится»: глава Ижевска рассказал, когда начнут наносить разметку.

- В республике используют новый метод оповещения о мерах самоизоляции.

- Уроженец Удмуртии, 18-летний программист Сева Жидков, может попасть в рейтинг журнала Форбс 30 самых перспективных россиян до 30 лет.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Можно ли жителям Удмуртии ездить на дачу в период самоизоляции?

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Все чаще и чаще жители Удмуртии стали интересоваться, можно ли выезжать на дачи и огороды в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом. «Комсомолка» отвечает на вопросы граждан.

От Татарбазара до «Холмов»: в каких районах Ижевска находят клещей

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Сезон активности клещей в самом разгаре – так, с начала сезона они присосались уже к 69 людям, в том числе 24 детям. Больше половины случаев зарегистрированы в Ижевске. В каких именно районах, выяснила «Комсомолка».

Обсерваторы откроют для прибывающих в Удмуртию граждан

Два обсерватора появятся в Удмуртии для временной изоляции граждан, прибывающих из других регионов. Речь идет о тех, кто работает вахтовым методом. Об этом рассказал 21 апреля глава региона Александр Бречалов.

О новых послаблениях в режиме самоизоляции сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

С понедельника, 27 апреля, в Удмуртии разрешат работу автошкол, ломбардов и микрофинансовых организаций, а также рекламных агентств, занимающихся установкой рекламных конструкций, салонов красоты и парикмахерских.

ИСТОЧНИК KP.RU

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