Коронавирус в Ижевске, последние новости на 25 апреля: количество зараженных превысило 200 человек

25 апреля стало известно, что в Удмуртии подтвердилось еще девять случаев заражения коронавирусом. Так, число заразившихся вирусом превысило 200 человек. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов (подробнее).

Что еще произошло:

- 30 врачей Удмуртии самоизолируются в гостиницах Ижевска.

- Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Удмуртии: сколько и за что придется платить?

- До января 2021 года в Удмуртии не будут начисляться пени по платежам за капремонт.

На 18:00 индекс самоизоляции в Ижевске составляет 3,7 балла. Напомним, максимальная оценка – 5 баллов (на улице почти никого).

Фото: Яндекс карты

А ТАКЖЕ:

25 апреля впервые в Удмуртии прошла онлайн-свадьба. Поздравить молодоженов подключились глава республики и певица Зара (подробнее).