2020-04-25T18:08:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 25 апреля: количество зараженных превысило 200 человек

Рассказываем, что произошло за день
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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25 апреля стало известно, что в Удмуртии подтвердилось еще девять случаев заражения коронавирусом. Так, число заразившихся вирусом превысило 200 человек. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов (подробнее).

Что еще произошло:

- 30 врачей Удмуртии самоизолируются в гостиницах Ижевска.

- Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Удмуртии: сколько и за что придется платить?

- До января 2021 года в Удмуртии не будут начисляться пени по платежам за капремонт.

На 18:00 индекс самоизоляции в Ижевске составляет 3,7 балла. Напомним, максимальная оценка – 5 баллов (на улице почти никого).

Фото: Яндекс карты

Фото: Яндекс карты

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25 апреля впервые в Удмуртии прошла онлайн-свадьба. Поздравить молодоженов подключились глава республики и певица Зара (подробнее).

Первая онлайн-свадьба в Удмуртии.В Удмуртии из-за введенного режима самоизоляции впервые пройдет свадьба в прямом эфире. Когда стало понятно, что торжество под угрозой жених Альберт обратился в главе республики Александру Бречалову. Глава региона не остался в стороне и в одном из своих эфиров сообщил, что свадьбе быть! Поздравить молодых сможет любой желающий!

ИСТОЧНИК KP.RU

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