Коронавирус в Ижевске, последние новости на 25 апреля: количество зараженных превысило 200 человек
25 апреля стало известно, что в Удмуртии подтвердилось еще девять случаев заражения коронавирусом. Так, число заразившихся вирусом превысило 200 человек. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов (подробнее).
Что еще произошло:
- 30 врачей Удмуртии самоизолируются в гостиницах Ижевска.
- Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Удмуртии: сколько и за что придется платить?
- До января 2021 года в Удмуртии не будут начисляться пени по платежам за капремонт.
На 18:00 индекс самоизоляции в Ижевске составляет 3,7 балла. Напомним, максимальная оценка – 5 баллов (на улице почти никого).
Фото: Яндекс карты
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25 апреля впервые в Удмуртии прошла онлайн-свадьба. Поздравить молодоженов подключились глава республики и певица Зара (подробнее).
Первая онлайн-свадьба в Удмуртии.В Удмуртии из-за введенного режима самоизоляции впервые пройдет свадьба в прямом эфире. Когда стало понятно, что торжество под угрозой жених Альберт обратился в главе республики Александру Бречалову. Глава региона не остался в стороне и в одном из своих эфиров сообщил, что свадьбе быть! Поздравить молодых сможет любой желающий!
ИСТОЧНИК KP.RU
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