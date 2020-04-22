Утро в Ижевске: рост числа заболевших коронавирусом, открытие обсерваторов для прибывающих в Удмуртию и сезон активности клещей

Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 22 апреля. Сегодня днем ожидается до +8 градусов тепла и небольшой дождь. Желаем бодрости духа и отличного настроения! А пока предлагаем прочитать новости одной строкой:

Студенты из Африки помогают пожилым маломобильным жителям Удмуртии

Ижевчанина подозревают в угоне машины у девушки

«История прошлого года не повторится»: глава Ижевска рассказал, когда начнут наносить разметку

16 случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Удмуртии

Единственная в Удмуртии женщина-кузнец сделала скульптуру в виде трубочиста

Обсерваторы откроют для прибывающих в Удмуртию граждан

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Без мата: как шахматный спорт переживает пандемию?

ФОТО: Евгений ШВЕЦ

Прошлый год стал настоящим прорывом в шахматном спорте Удмуртии. А уже в нынешнем этому интеллектуальному виду спорта, как и всем, пришлось столкнуться с серьезным испытанием - пандемией коронавируса. Что сейчас происходит в шахматном мире, как он меняется и что будет с запланированными соревнованиями? Об итогах 2019 года и планах на будущее «Комсомолке» рассказала вице-президент Шахматной федерации Удмуртии Анастасия Власова.

От Татарбазара до «Холмов»: в каких районах Ижевска находят клещей

ФОТО: Pixabay

Сезон активности клещей в самом разгаре - так, с начала сезона они присосались уже к 69 людям, в том числе 24 детям. Больше половины случаев зарегистрированы в Ижевске. В каких именно районах, выяснила «Комсомолка».

«Песни нашей Победы»: подводим итоги второго полуфинала

ФОТО: Архив

«Комсомолка» продолжает рассказывать вам о проекте «Песни нашей Победы», приуроченном к празднованию 75-летия Великой Победы. Совсем скоро мы расскажем о том, в каком формате пройдет финал конкурса, а пока подведем итоги второго полуфинала. Кстати, вы еще успеваете подать заявку на участие - организаторы продлили срок приема заявок до 26 апреля включительно!

Коронавирус в Удмуртии: последние новости на 21 апреля

ФОТО: Pixabay

21 апреля на брифинге о ситуации с коронавирусом в Удмуртии глава региона Александр Бречалов рассказал, что подтвердилось еще 16 случаев заражения вирусом. Теперь в республике официально зарегистрировано 153 случая. При этом 8 человек выписали из больниц. Что еще произошло за день?

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