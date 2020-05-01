Коронавирус в Ижевске, последние новости на 1 мая 2020 года: 7 заболевших и 14 выздоровевших

14 человек смогли побороть коронавирус – этой новостью глава Удмуртии поделился утром 1 мая. Он отметил, что все эти люди были выписаны из больницы. Всего к этому моменту в республике 45 выздоровевших человек.

Увы, без плохих новостей также не обошлось – сегодня были зарегистрированы еще 7 новых случаев коронавирусной инфекцией. Также 1 летальный случай – скончалась 81-летняя пациентка, страдавшая хроническим заболеванием.

Отметим, что в числе новых заболевших - 6 жителей Ижевска и 1 житель Малопургинского района. По каждому вновь выявленному случаю заболевания проводятся все противоэпидемические мероприятия, установлен и лабораторно обследуется круг контактных лиц. Всего к этому моменту зарегистрировано 244 заболевших. 166 из них - ижевчане.

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