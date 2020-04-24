2020-04-24T07:04:13+03:00
Общество

Утро в Ижевске: сроки окончания учебного года, изменения в режиме самоизоляции и проверка Центральной площади

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Доброе утро, Ижевск! На календаре пятница, 24 апреля. С утра возможна наледь на дорогах, днем пройдут дожди. Температура воздуха +2..+4°С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- С 29 апреля в Удмуртии разрешат посещение церквей и мечетей

- 10 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Удмуртии

- Снаряд, предположительно времен Гражданской войны, обнаружили в Удмуртии

- Олимпийская чемпионка Алина Загитова в режиме самоизоляции покажет несколько онлайн-тренировок

- Видео ижевчанки из «ТикТока» попало в эфир Первого канала

- Минсвязи Удмуртии: «Внедрение цифровых пропусков в республике считаем нецелесообразным»

- Инициативу присвоить Ижевску звание «Город трудовой доблести» поддержали 100 000 человек

- 3 случая бешенства у животных выявлено в Ижевске

А теперь к главным новостям:

Когда закончится учебный год?

В Удмуртии решено не заканчивать учебный год досрочно. Об этом 23 апреля в прямом эфире заявил глава Удмуртии.Младшие классы (с 1 по 4) будут учиться, как и положено, до 25 мая, а учащиеся 5-11 классов закончат учебный год 30 мая, сообщил Александр Бречалов. Тем не менее, занятия по некоторым предметам закончатся раньше.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Какие организации смогут работать с понедельника?

О новых послаблениях в режиме самоизоляции сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в вечернем прямом эфире 23 апреля. С понедельника, 27 апреля, в Удмуртии разрешат работу автошкол, ломбардов и микрофинансовых организаций, а также рекламных агентств, занимающихся установкой рекламных конструкций, салонов красоты и парикмахерских.

Фото:pixabay.com

Фото:pixabay.com

Как отремонтированная Центральная площадь пережила зиму?

В Ижевске проверят состояние Центральной площади после зимы. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

- Сейчас грунт должен осесть после зимнего периода. Визуально мы уже понимаем, что снег сошел и весна в разгаре. На самом деле грунт еще осядет. После этого мы выйдем на Центральную площадь, чтобы оценить, что произошло за эту зиму. Главная задача - продолжить качественно эксплуатировать территорию, - рассказал глава Ижевска.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Продуктовые наборы

В Удмуртии возобновили выдачу продуктовых наборов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Наборы формируются на 14 дней, состав зависит от возраста детей - дошкольники и школьники. В первом случае комплекты будут иметь больше молочное наполнение, во втором - мясные продукты. Каждый продукт проверяется на сертификацию, срок годности, целостность упаковки. Стоимость двух наборов - 1 680 рублей.

Фото: пресс-служба Минсельхоза Удмуртии

Фото: пресс-служба Минсельхоза Удмуртии

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ИСТОЧНИК KP.RU

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