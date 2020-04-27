2020-04-27T09:40:07+03:00
Общество

Утро в Ижевске: 207 зараженных коронавирусом, первая онлайн-свадьба и погибший под упавшей крышей мужчина

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Инга Коган
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Амир ЗакировАмир Закиров
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Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 27 апреля. Синоптики обещают кратковременные дожди. Температура воздуха +14...+16°С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

Туристов из Удмуртии вывезли из Индонезии

Пассажиры поездов в Ижевске будут обязаны указывать свои контакты

75-летнюю пенсионерку несколько дней разыскивают в Удмуртии

30 врачей Удмуртии самоизолируются в гостиницах Ижевска

До 1 января 2021 году в Удмуртии не будут начисляться пени по платежам за капремонт

Какой размер штрафов установили в Удмуртии за нарушение режима самоизоляции

А теперь к главным новостям:

Новые случаи заражения коронавирусом

архив редакции

архив редакции

По состоянию на 26 апреля в Удмуртии 429 человек находятся под наблюдением врачей. И уже сегодня утром сообщили о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией.

Погибший из-за обрушения крыши мужчина

В Камбарке под крышей городского рынка погиб мужчина. Крышу с городского рынка снесло порывом ветра.

пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Первая онлайн-свадьба в Ижевске

личный архив героев

личный архив героев

25 апреля в Удмуртии состоялась первая онлайн-свадьба. Торжество решили проводить в интернете из-за введенного режима самоизоляции.

Во время эфира молодоженов Ирину и Альберта Гатауллиных поздравила заслуженная артистка России, певица Зара.

Хорошего дня, дорогие читатели!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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