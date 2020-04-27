Утро в Ижевске: 207 зараженных коронавирусом, первая онлайн-свадьба и погибший под упавшей крышей мужчина
Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 27 апреля. Синоптики обещают кратковременные дожди. Температура воздуха +14...+16°С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:
Туристов из Удмуртии вывезли из Индонезии
Пассажиры поездов в Ижевске будут обязаны указывать свои контакты
75-летнюю пенсионерку несколько дней разыскивают в Удмуртии
30 врачей Удмуртии самоизолируются в гостиницах Ижевска
До 1 января 2021 году в Удмуртии не будут начисляться пени по платежам за капремонт
Какой размер штрафов установили в Удмуртии за нарушение режима самоизоляции
А теперь к главным новостям:
Новые случаи заражения коронавирусом
архив редакции
По состоянию на 26 апреля в Удмуртии 429 человек находятся под наблюдением врачей. И уже сегодня утром сообщили о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией.
Погибший из-за обрушения крыши мужчина
В Камбарке под крышей городского рынка погиб мужчина. Крышу с городского рынка снесло порывом ветра.
пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
Первая онлайн-свадьба в Ижевске
личный архив героев
25 апреля в Удмуртии состоялась первая онлайн-свадьба. Торжество решили проводить в интернете из-за введенного режима самоизоляции.
Во время эфира молодоженов Ирину и Альберта Гатауллиных поздравила заслуженная артистка России, певица Зара.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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