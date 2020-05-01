В Ижевске стартовал последний полуфинал проекта «Песни нашей Победы»

Сегодня, 1 мая, с 10 до 20 часов, в группе радио «Адам» ВКонтакте проходит последний, четвертый полуфинал проекта «Песни нашей Победы». Восемь участников сражаются за право выхода в финал, который состоится уже 9 мая, в День Победы, и пройдет в виде традиционного гала-концерта, но – в необычном формате. Подробнее об этом расскажем дальше, а пока давайте познакомимся с участниками сегодняшнего полуфинала.

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Организаторы проекта «Песни нашей Победы» – Корпорация «Центр» и радио «Адам» (12+) при поддержке Правительства Удмуртской Республики.

Кто участвует в полуфинале?

Итак, основные события полуфинала сегодня происходят в группе радио «Адам». Именно здесь выложены музыкальные отрывки, которые помогут оценить исполнение каждого участника, здесь же с самого утра стартовало народное голосование. Отдать свой голос за того, чье выступление понравилось вам больше всего, можно и по телефону 945-044, набрав добавочный номер участника. Звонок – бесплатный.

Кроме того, на состав финалистов могут повлиять и эксперты проекта – профессиональные судьи. Они также слушают выступления участников полуфинала и голосуют за тех, кто выделяется качеством исполнения, харизмой, за тех, кто поет военные песни ярко, с душой.

Итак, кто сегодня сражается за право выступить на гала-концерте проекта 9 мая?

Трио сестер Питилимовых. Мария, Дарья и Анастасия исполнили пронзительную и грустную песню «Ты же выжил, солдат», с которой до этого выступали и на других творческих конкурсах. Проголосовать за сестер Питилимовых можно в группе радио «Адам» ВКонтакте или по телефону 945-044, добавочная цифра – 1.

Бабушка Лидия, дочь Ирина и внучка Екатерина Кабановы. Для проекта они спели «Майский вальс» – это одна из любимых песен семьи Кабановых. Проголосовать за семейное трио можно в группе радио «Адам» ВКонтакте или по телефону 945-044, добавочная цифра – 2.

Дмитрий Сизов, проводник. В проекте «Песни нашей Победы» участвует не первый год – у Дмитрия даже есть опыт выступления на Главной сцене проекта 9 мая. В этом году для исполнения он выбрал песню «Майский вальс» – по его словам, «это одна из лучших песен на военную тему, написанная на стихи поэта-фронтовика Михаила Ясеня». Проголосовать за Дмитрия Сизова можно в группе радио «Адам» ВКонтакте или по телефону 945-044, добавочная цифра – 3.

Голосование за участников конкурса стартовало в 8:00 и продлится до 20:00. Скриншот ВКонтакте.

Владимир Шутов, инженер-конструктор. В проекте он выступил с песней «Журавли». Владимир давно следит за проектом, однако побороть стеснение и стать участником ему удалось только в этом году. Проголосовать за Владимира можно в группе радио «Адам» ВКонтакте или по телефону 945-044, добавочная цифра – 4.

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Диана Сидорова, студентка, в будущем – учитель музыки. Для проекта Диана исполнила очень нежную и лиричную песню – «Тучи в голубом». Проголосовать за Диану Сидорову можно в группе радио «Адам» ВКонтакте или по телефону 945-044, добавочная цифра – 5.

Надежда Полякова, тоже студентка. В проекте выступила с песней «Месяц май», в которой также говорится о надежде – о той надежде, с которой каждый наш солдат ждал конца войны. Проголосовать за Надежду Полякову можно в группе радио «Адам» ВКонтакте или по телефону 945-044, добавочная цифра – 6.

Анастасия Набиева, медсестра. В полуфинале она выступила с песней «Это просто война». Проголосовать за Анастасию можно в группе радио «Адам» ВКонтакте или по телефону 945-044, добавочная цифра – 7.

Каждый участник финала проекта «Песни нашей Победы» получит памятную награду от организаторовФото: Амир Закиров

Александра Абдрауфова, ведущая праздников. Для проекта «Песни нашей Победы» исполнила песню «Когда окончится война» – это еще одна пронзительная и печальная песня об окончании войны и надежде. Проголосовать за Александру можно в группе радио «Адам» ВКонтакте или по телефону 945-044, добавочная цифра – 8.

По итогам сегодняшнего полуфинала в финал выйдут двое участников, за которых будет отдано больше всего голосов – ВКонтакте и по телефону. Еще одного участника выберет жюри, хотя, безусловно, их выбор может совпасть с народным. Имена тех, кто выступит в финале, мы узнаем уже на следующей неделе.

Как и когда пройдет финал?

В этом году из-за ситуации с коронавирусом финал проекта впервые пройдет в новом формате. 9 мая в 13:00 выступления всех финалистов проекта «Песни нашей Победы» можно будет услышать в эфире радио «Адам» на волне 104.5 FM (12+) или посмотреть:

На телеканале «Моя Удмуртия» (18+) http://www.myudm.ru/

В группе «Я люблю Ижевск» Вконтакте https://vk.com/izh_life

В группе радио «Адам» Вконтакте https://vk.com/radio_adam

В группе «Эктоника» ВКонтакте https://vk.com/ektonika

Однако организаторы проекта не исключают, что праздник на Главной сцене все-таки состоится в привычном всем формате – в том случае, если празднование 9 мая перенесут на другую дату.

Генеральный партнер проекта «Песни нашей Победы» – Корпорация «Центр». Корпорация «Центр» 30 лет – уважаем прошлое, смотрим в будущее.

Генеральный партнер проекта – Корпорация «Центр» (ИП Ощепков Константин Сергеевич). Сроки проведения конкурса: 16.03.20 – 01.05.20. Организатор – ООО «МЕДИАГРУППА ЦЕНТР». Полная информация о проекте – в официальной группе радио «Адам» «ВКонтакте»: vk.com/radio_adam, на сайте pobeda.izhlife.ru или по тел. 945-045. Лицензия на осуществление радиовещания радио «Адам»: РВ 20016 15.02.2012 г.

Лицензия на осуществление телевизионного вещания «Моя Удмуртия»: серия ТВ №22056 от 17 октября 2012 г. Реклама

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