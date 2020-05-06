Утро в Ижевске: глава Удмуртии прокомментировал смерти от коронавируса, окончание отопительного сезона и песни для ветеранов

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 6 мая, среда. Сегодня днем +22...+24 градуса, без осадков. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- 10 обсерваторов для приезжих из других регионов развернули в Удмуртии. 5 из них находятся в Ижевске.

- В городах Удмуртии продолжают дезинфицировать общественные места. В Ижевске за неделю обработали почти 800 тысяч квадратных метров дорог.

- Женщина погибла в результате аварии на трассе в Удмуртии. По факту ДТП проводят расследование.

- Что изменится в школах Удмуртии? 11-классники смогут приходить в школы для подготовки к ЕГЭ с 18 мая. Начальные классы будут учиться дистанционно до 25 мая.

- Еще 12 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии. Всего на 5 мая в республике зарегистрировано 344 лабораторно подтвержденных случая.

- С 12 мая в Удмуртии могут ослабить режим самоизоляции.

- Горячая линия психологической помощи для медработников заработала в Удмуртии.

- Сезонные работы начались в лесах Удмуртии. Планируется восстановить 8500 гектаров.

- Завышение наценок и поставка без договоров: прокуратора Удмуртии выявила нарушения при выдаче продуктовых наборов школьникам. Некоторые учреждения получили штрафные санкции.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

ПРИЧИНЫ СМЕРТИ

Фото: Сергей Грачев

Накануне во время прямого эфира на своей странице «ВКонтакте» глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал 10 летальных случаев от коронавируса. По его словам, среди умерших 6 мужчин и 4 женщины старше 50 лет (Подробнее).

ЗАВЕРШЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

Фото: Диля Ахмадишина

Глава Ижевска рассказал, когда завершится отопительный сезон в столице Удмуртии, а также когда начнутся гидравлические испытания (подробнее).

КОНЦЕРТЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Концерты во дворах, где живут ветераны, начали проводить в Ижевске. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, таким образом горожане поздравляют в этом году ветеранов с Днем Победы (Подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».