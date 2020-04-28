2020-04-28T09:23:29+03:00
Общество

Утро в Ижевске: вопросы о «дистанционке», гимнастика на балконе и подарок от главы республики на свадьбу

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 28 апреля, вторник. В городе сегодня будет облачно, дождь. Днем до +11 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Водитель трактора из Удмуртии погиб в ДТП в Башкирии

В Малой Пурге и деревне Баграш-Бигра сняли карантин

В Самару прибыл самолет из Таиланда с жителями Удмуртии на борту

За неделю на самоизоляцию отправили почти 400 человек, приехавших в Ижевск из других регионов

Деятельность «Парков Ижевска» приостановлена судебными приставами

За два дня в республике количество зараженных коронавирусом увеличилось до 212 человек

Далее с подробностями:

ОБ УЧЕБЕ

Почти месяц школьники в Удмуртии учатся дистанционно и до сих пор у родителей остается множество вопросов. Когда закончится учебный год? Разрешат ли проводить выпускные? И что будет с ЕГЭ и ОГЭ? Ответы на эти и другие вопросы помогли найти специалисты Минобразования Удмуртии.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

СПОРТ В МАССЫ!

Самоизоляция ижевчанам дается нелегко, и самые активные жители придумывают разные способы хоть как-то пообщаться с соседями. Так, для своих соседей по улице Красногеройская, 103 фитнес-тренер Елена провела утреннюю гимнастику.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

ПОДАРОК ОТ ГЛАВЫ

25 апреля ижевчане Ирина и Альберт Гатауллина сыграли первую в Удмуртии свадьбу в онлайн формате. Во время трансляции молодоженов поздравил Глава Удмуртии Александр Бречалов. По словам Ирины, это было очень неожиданно и приятно. В подарок руководитель республики преподнес огромный букет и чайный сервиз.

Фото: архив героев

Фото: архив героев

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Что Александр Бречалов подарил молодоженам во время первой в Удмуртии онлайн свадьбы?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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