Погода в Ижевске на май 2020: вернутся ли холода и ждать ли аномальной жары?

Весна в этом году пришла непривычно рано. Март и апрель были очень теплыми, не обошлось даже без температурных рекордов (подробности). Но в последние недели апреля внезапно пошел снег, а столбик термометра опустился. С чем связаны такие «скачки» и какой погоды ждать в мае 2020 года в Ижевске?

ХОЛОДА ЕЩЕ ВЕРНУТСЯ

В мае иногда еще придется надевать ветровки и курткиФото: Архив КП

Как нам рассказали в Удмуртском гидрометцентре со ссылкой на Гидрометцентр России, среднемесячная температура в мае ожидается на уровне средних многолетних значений.

- В течение месяца может быть как резкое повышение, так и резкое понижение температуры воздуха, а за месяц выйдет климатическая норма. Поэтому такие прогнозы корректируются среднесрочными и краткосрочными прогнозами (на 1-3 сутки). Также по многолетним наблюдениям вероятность заморозков в Удмуртии сохранится до 22 мая включительно. И ближайшие ночи сохранятся прохладными - до 0...+5, - рассказали в пресс-службе Удмуртского гидрометцентра.

Тем временем, по данным сервиса pogodaiklimat.ru, норма среднемесячной температуры мая составляет +11,7 градусов. В прошлом году в мае среднемесячная температура отклонилась от нормы на 2,1 градуса и составила +13,8.

ВЕСНА НАЧАЛАСЬ БУРНО

В этом году снег растаял на полмесяца раньше обычногоФото: Сергей ГРАЧЕВ

Тем временем, по словам Дмитрия Адаховского, преподавателя кафедры экологии и природопользования УдГУ, весна в этом году началась на месяц раньше положенного, но при этом стала затяжной.

- Снег начинает таять с начала апреля, но в этом году процесс начался во второй половине марта. Весна началась бурно. Но чем раньше она приходит, тем более затяжной она становится. В таких случаях весны всегда проходят с возвратом холодов. В апреле, например, было тепло, а потом выпал снег. Та же тенденция сохранится и в мае, - отмечает эксперт.

По словам Дмитрия Адаховского, торопиться выезжать с саженцами на дачу и высаживать их в землю пока не стоит – холода еще вернутся. Окончательно почва прогреется после 20-х чисел мая.

ЧТО НАС ЖДЕТ ЛЕТОМ?

Ранее синоптики говорили о малиновом лете. То есть температура воздуха должна быть выше нормыФото: Архив КП

Как нам рассказали в Удмуртском гидрометцентре, погода в июне и июле будет на уровне средних многолетних значений. В августе температура воздуха ожидается выше нормы. Кстати, по мнению федеральных синоптиков, это лето будет «малиновым», то есть температура воздуха будет выше нормы.

Однако не все эксперты разделяют эту позицию. Так, по мнению Дмитрия Адаховского, лето все-таки будет дождливым и прохладным. Многолетний режим погоды устанавливается на 5-7 лет. В 2017 году установилась тенденция на нежаркое лето. Но потом она изменится.

- Существуют различные виды циркуляции атмосферы. Сейчас установился широтный тип, то есть воздух перемещается с запада на восток. Он приносит циклоны. Из-за циклонов зимы бывают теплыми, а лето - холодным. Но через несколько лет циркуляция может смениться на другую, и тогда мы снова увидим теплое лето, - говорит Дмитрий Адаховский.

ПОГОДА В МАЕ 2020 ГОДА В ИЖЕВСКЕ

По данным сервиса «Яндекс. Погода» май будет теплым, в первой декаде мая будет солнечно, но иногда будут идти дожди. Температура воздуха будет на уровне +13…+17 градусов. Во второй декаде месяца будет в основном ясно. Столбик термометра поднимется до +16…+19 градусов. В конце мая будет светить солнце, но временами тоже будут идти дожди. Температура воздуха составит +18…+20 градусов тепла.

ПОГОДА ЛЕТОМ 2020 ГОДА В ИЖЕВСКЕ

Среднемесячная температура июня по данным многолетних наблюдений составляет +17 градусов, июля - +18,9 градусов, августа - +16. Но прошлое лето было аномально холодным и дождливым. В июне 2019 среднемесячная температура составила +16 градусов, в июле - +16,7 градусов, в августе - +14,1.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», в июне ясная и солнечная погода будет чередоваться с дождями. Температура воздуха в течение месяца будет колебаться на уровне +19…+25 градусов.

В июле в основном будет солнечно, но временами на небе будут появляться облака. Не обойдется и без дождей. Температура воздуха в течение месяца будет на уровне +21…+26 градусов.

Август тоже будет солнечным, и только время от времени будут идти дожди. Температура воздуха будет колебаться на уровне +16…+25 градусов. Похолодание начнется в конце месяца.

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