Утро в Ижевске: новые случая заражения коронавирусом, гибель рабочего завода и продление майских каникул

Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 29 апреля. Сегодня в городе ожидается дождливая погода. Днем термометр покажет 9 градусов тепла. К вечеру температура опустится до +5 градусов. Желаем отличного настроения и бодрости духа! А пока вы готовитесь к очередному рабочему дню на «удаленке», предлагаем прочитать новости одной строкой:

Какие меры поддержки для потерявших работу после 1 марта действуют в Удмуртии?

Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая включительно

27 апреля в Ижевск на поездах приехали 216 граждан

27 апреля в Ижевске водители сбили сразу двух пешеходов

Сразу на пяти участках в Удмуртии начался ремонт дорог

Крановщик в Удмуртии нарушил требования охраны труда, в результате чего погиб человек

По состоянию на 28 апреля в Удмуртии выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

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Медицинский спецназ

ФОТО: Диля АХМАДИШИНА

28 апреля отмечается День рождения скорой помощи в России. Белая машина с красным крестом и надписью «03» у многих ижевчан ассоциируется с единственной надеждой на спасение при внезапных проблемах со здоровьем. Суровые врачи в белых халатах с оранжевым чемоданчиком, и водитель «скорой», который включив «сирену», лихо объезжает всевозможные пробки – как правило, единственное представление жителей о всей работе «скорой помощи». Пару лет назад «Комсомолка» побывала на Центральной подстанции ижевской «скорой» и узнала, как на самом деле работают сотрудники, готовые сорваться на вызов в любое время суток и в любую точку города.

Какой будет ижевская погода в мае?

ФОТО: Константин ИВШИН

Весна в этом году пришла непривычно рано. Март и апрель были очень теплыми, не обошлось даже без температурных рекордов (подробности). Но в последние недели апреля внезапно пошел снег, а столбик термометра опустился. С чем связаны такие «скачки» и какой погоды ждать в мае 2020 года в Ижевске?

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 28 апреля

ФОТО: Амир ЗАКИРОВ

28 апреля глава Удмуртии сообщил о шести новых случаях заражения коронавирусом. Так, общее число заболевших составило 218 человек, 22 человек выздоровели и 6 скончались (подробнее). Что еще произошло за день?