Коронавирус в Ижевске, последние новости на 29 апреля 2020 года: две новые смерти от вируса и масочный режим

29 апреля глава Удмуртии рассказал о текущей обстановке с коронавирусом в республике. На сегодня число заразившихся увеличилось на 10 человек, при этом увеличилось и количество летальных исходов – скончались две женщины (подробнее).

Что еще произошло:

- Как контролируются границы в период карантина и что проверяют у въезжающих в Ижевск?

- 450 тысяч литров дезраствора ушло на обработку улиц Ижевска в период пандемии коронавируса.

- Дачные маршруты вновь откроются в Удмуртии. Автобусы начнут курсировать с 1 мая.

- Депутаты Городской Думы Ижевска организовали проект «Забота о будущем». Самым крупным женским консультациям города подарят медицинские маски, чтобы беременные женщины не подвергали себя риску в больницах.

- Обязательный масочный режим вводится с 30 апреля в Удмуртии.

- Среди заразившихся коронавирусом в Удмуртии есть годовалый ребенок.

- Помните, мы рассказывали, что все въезды в Ижевске перекрыли? Так вот, все-таки некоторым жителям разрешат там проезжать.

- Велосипедисты! Возрадуйтесь! Глава Удмуртии разрешил заниматься велоспортом, но при некоторых условиях.

-Какие организации в Удмуртии смогут выйти на работу с 30 апреля?

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Безработица в Ижевске: как найти работу или получить пособие.Что делать тем, кто потерял работу и где получить поддержку? Какие профессии сейчас наиболее востребованы? И как быстро можно обучиться новой спеицальности? На эти вопросы и вопросы во время прямой линии #ИжевскВместе отвечают: - Лариса Вершинина, начальник управления развития трудовых ресурсов, миграции и занятости населения Минсоцполитики УР - Илюся Хайруллина, начальник управления труда Минсоцполитики УР - Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы HeadHunter Поволжье - Анна Сережникова, руководитель пресс-службы администрации Ижевска