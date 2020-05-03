2020-05-03T15:45:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 3 мая 2020 года: 43 новых случая и 12 выздоровевших

Рассказываем новости за день
Анастасия Захарова
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Фото: Дмитрий СелезневФото: Дмитрий Селезнев
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43 новых случая коронавируса зарегистрировали в Удмуртии 3 мая. Об этом в своих соцсетях рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов. Но есть и приятные известия - 12 человек вылечились. Итого на сегодня зарегистрировано 314 заболевших. Из них девять человек скончались, 57 - выздоровели.

По информации пресс-службы главы и правительства Удмуртии, которая ссылается на региональный Минздрав, под наблюдением остаются 625 человек. 67 из них - дети. В Республиканской клинической инфекционной больнице лечится 191 человек, из них семеро - дети.

Что еще произошло?

- В России установлен новый рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки

- Правительство России сняло запрет на экспорт масок и средств индивидуальной защиты

- Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, какие фильмы стоит пересмотреть на самоизоляции

Кстати!

По состоянию на 3 мая индекс самоизоляции в Ижевске составил 2,9 балла. Это значит, что на улицах города много людей.

Фото: /yandex.ru/maps/covid19/isolation

Фото: /yandex.ru/maps/covid19/isolation

ИСТОЧНИК KP.RU

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