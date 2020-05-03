Солнечно и до +25: какой будет погода на следующей неделе в Ижевске?

Праздничная неделя продолжается в необычных условиях самоизоляции. Мы подготовили для вас прогноз погоды на неделю, чтобы вам было комфортно дышать свежим воздухом на балконе или отправляться на пробежки.

В понедельник, 4 мая, по данным сервиса «Яндекс. Погода» днем температура воздуха составит +19 градусов. Будет облачно с прояснениями. Ночью столбик термометра упадет до +6.

Во вторник, 25 мая, будет +25 градусов днем и +10 ночью. Небо - ясное.

В среду, 6 мая, днем температура воздуха составит +24 градуса днем и +13 ночью. Будет малооблачно.

В четверг, 7 мая, днем столбик термометра поднимется до +21 градуса, ночью до +14. Однако в этот день станет пасмурно.

В пятницу, 8 мая, днем похолодает до +18 градусов, ночью - до +8. Небо будет пасмурным.

Ранее мы рассказывали, какую погоду ждать в мае и летом. Кстати, из-за аномально теплой зимы и весны в этом году стоит быть осторожными: в Удмуртии активизировались клещи и мыши.

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