Коронавирус в Ижевске, последние новости на 4 мая 2020 года: рост числа заболевших и горячая линия для медработников

4 мая в Удмуртии выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в соцсетях сообщил глава региона Александр Бречалов.

- Диагноз подтвердился у 9 жителей Ижевска, 5 жителей Алнашского района, 2 Завьяловского района, по одному заболевшему в Граховском и Кезском районах. По каждому вновь выявленному случаю проводятся все противоэпидемические мероприятия, установлен и лабораторно обследуется круг контактных лиц, - написал он.

Всего в Удмуртии 332 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом. 66 человек выздоровели, 10 скончались (подробнее).

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