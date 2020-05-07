Утро в Ижевске: аномальная жара, неудавшееся плавание и коронавирус у детей
Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 7 мая. Сегодня будет преимущественно ясно, днем синоптики обещают аномально высокие температуры: до +25..+27°С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:
- На 6 мая в Удмуртии не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом
- Самый «бедный» депутат госсовета Удмуртии заработал 518 тысяч рублей
- Жители Удмуртии присоединились ко Всероссийской акции «Окна Победы»
- На Шабердинском тракте в Удмуртии начался ремонт дороги
- Стали известны имена всех ижевчан – финалистов проекта «Песни нашей Победы»
- Водитель мотоцикла без прав попал в ДТП в Удмуртии
- Реконструкция трамвайных путей на перекрестке улиц Карла Маркса и Кирова начнется 7 мая в Ижевске
- Автомобилистам запретят заезжать на набережную Ижевского пруда
А теперь к главным новостям:
Аномальная жара
В период с 6 по 10 мая в республике ожидается аномально жаркая погода – температура будет выше климатической нормы на 7 градусов и выше, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике, со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
Фото: Диля Ахмадишина
Жители Удмуртии вернулись из Турции
Жители Удмуртии, Башкортостана, Татарстана, Челябинской, Оренбургской, Свердловской, Нижегородской, Амурской, Кемеровской областей, Красноярского и Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа 5 мая прилетели в Уфу из Турции. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.
Фото: pixabay.com
Подростков на лодке унесло течением
В Удмуртии спасатели ОСВОД помогли группе подростков выбраться с середины реки Камы. 6 мая около 16 часов четверо подростков 14-15 лет на двухместной лодке выплыли на середину Камы. При этом у ребят не было ни спасательных жилетов, ни весел.
Фото: пресс-служба ОСВОД Удмуртии
Как дети переносят коронавирус
Коронавирус не выбирает, им болеют не только взрослые. Так, в Удмуртии по состоянию на 5 мая зарегистрировали троих детей с подтвержденным анализом на коронавирус. Заведующая детским отделением инфекционной больницы республики Ирина Ярмолаева рассказала, как дети переносят инфекцию.
Фото: Амир Закиров
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ИСТОЧНИК KP.RU
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