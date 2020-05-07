2020-05-07T06:47:51+03:00
Общество

Утро в Ижевске: аномальная жара, неудавшееся плавание и коронавирус у детей

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 7 мая. Сегодня будет преимущественно ясно, днем синоптики обещают аномально высокие температуры: до +25..+27°С. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- На 6 мая в Удмуртии не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом

- Самый «бедный» депутат госсовета Удмуртии заработал 518 тысяч рублей

- Жители Удмуртии присоединились ко Всероссийской акции «Окна Победы»

- На Шабердинском тракте в Удмуртии начался ремонт дороги

- Стали известны имена всех ижевчан – финалистов проекта «Песни нашей Победы»

- Водитель мотоцикла без прав попал в ДТП в Удмуртии

- Реконструкция трамвайных путей на перекрестке улиц Карла Маркса и Кирова начнется 7 мая в Ижевске

- Автомобилистам запретят заезжать на набережную Ижевского пруда

А теперь к главным новостям:

Аномальная жара

В период с 6 по 10 мая в республике ожидается аномально жаркая погода – температура будет выше климатической нормы на 7 градусов и выше, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике, со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Жители Удмуртии вернулись из Турции

Жители Удмуртии, Башкортостана, Татарстана, Челябинской, Оренбургской, Свердловской, Нижегородской, Амурской, Кемеровской областей, Красноярского и Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа 5 мая прилетели в Уфу из Турции. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Подростков на лодке унесло течением

В Удмуртии спасатели ОСВОД помогли группе подростков выбраться с середины реки Камы. 6 мая около 16 часов четверо подростков 14-15 лет на двухместной лодке выплыли на середину Камы. При этом у ребят не было ни спасательных жилетов, ни весел.

Фото: пресс-служба ОСВОД Удмуртии

Фото: пресс-служба ОСВОД Удмуртии

Как дети переносят коронавирус

Коронавирус не выбирает, им болеют не только взрослые. Так, в Удмуртии по состоянию на 5 мая зарегистрировали троих детей с подтвержденным анализом на коронавирус. Заведующая детским отделением инфекционной больницы республики Ирина Ярмолаева рассказала, как дети переносят инфекцию.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

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ИСТОЧНИК KP.RU

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