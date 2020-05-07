2020-05-07T18:02:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 7 мая 2020 года: еще один пациент с подтвержденным диагнозом скончался

Рассказываем, что произошло за день
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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7 мая глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что в больнице еще один человек с коронавирусом скончался. А также сообщил, сколько человек заразилось вирусом за последние сутки (подробнее).

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Что еще произошло:

- За последние дни в Ижевске выдано 150 предупреждений жителям, нарушающим режим самоизоляции.

- Сколько кафе и ресторанов закроется из-за пандемии коронавируса в Ижевске?

- Вице-премьер Удмуртии Анастасия Муталенко рассказала, есть ли в республике среди беременных женщин заболевшие коронавирусом.

- С 12 мая Госавтоинспекция Удмуртии начнет принимать экзамены на право управления транспортом.

- Глава Удмуртии рассказал, сколько случаев заражения коронавирусом зарегистрировали на утро 7 мая.

На 18:40 в Ижевске индекс самоизоляции составляет 2,4 балла, к слову, днем было 1,2 балла из 5 возможных.

А ТАКЖЕ:

Режим самоизоляции не отменяет предпраздничных концертов. Так, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел концерт во дворе дома, где живет ветеран. Смотрите нашу трансляцию.

Концерт во дворе: как в Ижевске поздравляют ветеранов с Днем Победы.Необычные концерты проходят в эти дни в разных дворах Ижевска. Так, сегодня, 7 мая, у дома на улице Союзная, 145 камерный хор П.И. Чайковского поздравляет ветеранов и тружениц тыла, которые живут в этом доме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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