Коронавирус в Ижевске, последние новости на 7 мая 2020 года: еще один пациент с подтвержденным диагнозом скончался

7 мая глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что в больнице еще один человек с коронавирусом скончался. А также сообщил, сколько человек заразилось вирусом за последние сутки (подробнее).

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Что еще произошло:

- За последние дни в Ижевске выдано 150 предупреждений жителям, нарушающим режим самоизоляции.

- Сколько кафе и ресторанов закроется из-за пандемии коронавируса в Ижевске?

- Вице-премьер Удмуртии Анастасия Муталенко рассказала, есть ли в республике среди беременных женщин заболевшие коронавирусом.

- С 12 мая Госавтоинспекция Удмуртии начнет принимать экзамены на право управления транспортом.

- Глава Удмуртии рассказал, сколько случаев заражения коронавирусом зарегистрировали на утро 7 мая.

На 18:40 в Ижевске индекс самоизоляции составляет 2,4 балла, к слову, днем было 1,2 балла из 5 возможных.

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Режим самоизоляции не отменяет предпраздничных концертов. Так, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел концерт во дворе дома, где живет ветеран. Смотрите нашу трансляцию.