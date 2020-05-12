Утро в Ижевске: празднование 9 мая, взрывы в Пугачево и новые жертвы коронавируса
Доброе утро, Ижевск! На календаре вторник, 12 мая. Сегодня синоптики обещают облачную погоду, дожди. Днем температура воздуха составит +19 градусов. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:
Художник из Ижевска поздравил ветеранов Великой Отечественной войны граффити на стене
Когда на улицах Ижевска появится разметка?
Сотрудники ГИБДД Удмуртии с помощью машин ДПС выстроились в надпись «9 мая»
Ижевчанка организовала «Бессмертный полк» в подъезде дома
В Ижевске ищут хромого дедушку без памяти
Ижевский фотограф раскрашивает старинные снимки Удмуртии
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева рассказала о причинах расставания с молодым человеком
Глава Ижевска рассказал, как в городе идет ремонт дорог
А теперь к главным новостям:
Как прошло празднование великого Дня Победы
Фото: Амир Закиров
9 мая 2020 года в Ижевске без внимания не остался ни один ветеран Великой Отечественной войны. Из-за пандемии коронавируса формат мероприятий поменяли. Теперь вместо масштабных концертов на Центральной площади творческие коллективы города устраивали мини-концерты во дворах домов, где живут ветераны.
Список жертв коронавируса в Удмуртии увеличился
10 мая стало известно еще об одной жертве в Удмуртии от коронавируса.
Фото: pixabay
- К сожалению, один летальный случай - женщина 84 лет с хроническим заболеванием. Всего зарегистрировано 12 летальных случаев, - уточнил глава Удмуртии Александр Бречалов.
Всего за последние майские праздники коронавирусом заболели 43 человека: 18 – 9 мая, 19 человек – 10 мая и 6 человек – 11 мая. В республике зарегистрировано 395 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
Взрывы в Пугачево
Фото предоставлено жителями Пугачево
Жители села Пугачево, где накануне, 9 мая, на территории бывшей воинской части в очередной раз взрывались снаряды, рассказали о том, что испытали.
Напомним, пожар и последующие взрывы на арсенале в Пугачево произошли 9 лет назад. За это время так и не смогли собрать разбросанные по округе снаряды. Как раз они и начали взрываться.
В зоне риска находились почти 1400 человек, была объявлена эвакуация. К утру 10 мая возгорание удалось локализовать. Весь день 10 мая работала авиация – два вертолета МИ-8 и ИЛ-76 МЧС России. 11 мая в Пугачево сняли режим повышенной готовности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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