Утро в Ижевске: празднование 9 мая, взрывы в Пугачево и новые жертвы коронавируса

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Художник из Ижевска поздравил ветеранов Великой Отечественной войны граффити на стене

Когда на улицах Ижевска появится разметка?

Сотрудники ГИБДД Удмуртии с помощью машин ДПС выстроились в надпись «9 мая»

Ижевчанка организовала «Бессмертный полк» в подъезде дома

В Ижевске ищут хромого дедушку без памяти

Ижевский фотограф раскрашивает старинные снимки Удмуртии

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева рассказала о причинах расставания с молодым человеком

Глава Ижевска рассказал, как в городе идет ремонт дорог

А теперь к главным новостям:

Как прошло празднование великого Дня Победы

Фото: Амир Закиров

9 мая 2020 года в Ижевске без внимания не остался ни один ветеран Великой Отечественной войны. Из-за пандемии коронавируса формат мероприятий поменяли. Теперь вместо масштабных концертов на Центральной площади творческие коллективы города устраивали мини-концерты во дворах домов, где живут ветераны.

Список жертв коронавируса в Удмуртии увеличился

10 мая стало известно еще об одной жертве в Удмуртии от коронавируса.

Фото: pixabay

- К сожалению, один летальный случай - женщина 84 лет с хроническим заболеванием. Всего зарегистрировано 12 летальных случаев, - уточнил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Всего за последние майские праздники коронавирусом заболели 43 человека: 18 – 9 мая, 19 человек – 10 мая и 6 человек – 11 мая. В республике зарегистрировано 395 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Взрывы в Пугачево

Фото предоставлено жителями Пугачево

Жители села Пугачево, где накануне, 9 мая, на территории бывшей воинской части в очередной раз взрывались снаряды, рассказали о том, что испытали.

Напомним, пожар и последующие взрывы на арсенале в Пугачево произошли 9 лет назад. За это время так и не смогли собрать разбросанные по округе снаряды. Как раз они и начали взрываться.

В зоне риска находились почти 1400 человек, была объявлена эвакуация. К утру 10 мая возгорание удалось локализовать. Весь день 10 мая работала авиация – два вертолета МИ-8 и ИЛ-76 МЧС России. 11 мая в Пугачево сняли режим повышенной готовности.

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