Много воздуха, кровати-домики и кухонные «острова»: как ижевчанам обустроить квартиру в скандинавском стиле?

Режим самоизоляции – повод сделать ремонт и обновить интерьер. «Комсомолка» отправилась в гости к ижевчанам и выяснила, как обустроить квартиру в скандинавском стиле.

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО В СТИЛЕ СКАНДИ

Надежда и Илья Дерендяевы живут в «евродвушке» на Берша. Купили квартиру с отделкой – ламинат и двери остались от застройщика, переклеили обои и сделали натяжной потолок. Наши герои хотели светлое, воздушное пространство в скандинавском стиле.

Верхние шкафы кухонного гарнитура белые, а нижние – салатного цвета, столешница – под дерево. Стильный акцент – штора над встроенной вытяжкой. Плита – индукционная, посудомоечная машина спрятана под фасадами.

В гостиной много комнатных растений. Ими занимается Илья. Цветы придают интерьеру свежесть, душевность, гармонизируют пространство. Наполненность комнаты зеленью – один из отличительных признаков скандинавского стиля!

Барная стойка – мечта главы семейства Ильи. За ней удобно есть не только взрослым, но и маленькому Арсению.

Комната маленького Арсения выполнена в светлых тонах. Кроватка-домик и вигвам соответствуют стилю сканди и привносят уют

Фото: Диля Ахмадишина

ИНТЕРЬЕР С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ

Следующие наши герои - пиар-консультант и музыкант Роза Файзельова, совладелец бара «Сегодня Можно» и «Две мясорубки» Ренат и их сын Роберт. Купив квартиру, они сделали перепланировку: объединили гостиную и кухню и перенесли вход в спальню. Так появилось одно большое пространство с тремя окнами. Дизайн-проектом занималась Александра Глухих.

Кухня – центр жизни в этой семье. А кухонный «остров» – мечта хозяина квартиры.

В квартире почти нет глянцевых поверхностей, выдержан лаконичный скандинавский стиль.

Цветовая гамма детской Роберта, как и во всей квартире, монохромная: светлый пол, обои со светло-серыми звездочками, черная грифельная доска, на которой можно рисовать

В этой квартире две ванные комнаты: мужская с душевой кабинкой и женская с ванной. В последней есть окно!

УДМУРТСКО-СКАНДИНАВСКИЙ СТИЛЬ

В двухкомнатной квартире общей площадью 78 кв. м живет семья из трех человек: Юля, Руслан и 2-летняя Люба Львовы. При планировании интерьера, ребята обратились к дизайнеру Эльвире Мельник. В квартире поменяли натяжные потолки, переклеили обои, а пол, плитку с сантехникой в ванной, кухонный гарнитур оставили без изменений. В итоге получилось гнездышко в удмуртско-скандинавском стиле.

На кухне всего четыре цвета – черный, белый, серый и светлое дерево. Одна из стен - грифельная на ней можно рисовать мелом

Гостиная выполняет несколько функций: это не только место, где можно принимать друзей, это и спальня для гостей Юли и Руслана.

Одна стена в гостиной акцентная – на ней обои с необычным рисунком. На другой - полка нестандартной формы, сделанная на заказ

Главный предмет в спальне – Любин вигвам. Именно он и задал всю цветовую гамму этой комнаты: бело-серо-черную. А чтобы не было так монохромно и скучно, добавили ярко-желтый цвет

Фото: Диля Ахмадишина

С ЭЛЕМЕНТАМИ ЛОФТА И СКАНДИ

В «евродвушку» Анастасия и Илья Петуховы переехали пару лет назад. Продумывали гнездышко сами – девушка работает архитектором, а еще на заказ разрабатывает дизайн-проекты квартир. Определенного стиля не придерживалась - он получился очень современным с элементами лофта и сканди.

Кухня и гостиная объединены, зонировали пространство с помощью цвета и деревянных реек (на момент сдачи фото их еще не было).

Кухонный гарнитур белый, минималистичный, в скандинавском стиле. От подвесных шкафов отказались в пользу открытых полок. Гостиная получилась «монохромной», начиная от серого цвета стен и заканчивая черно-белым ковриком на полу