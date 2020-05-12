Утро в Ижевске: субсидии для предпринимателей, погодные аномалии и снятие ограничительных мер

Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 13 мая. Сегодня в городе ожидается небольшой дождь и 20 градусов тепла. Желаем отличного настроения и бодрости духа! А пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем прочитать новости одной строкой:

С 1 мая предприниматели Удмуртии могут подать документы в налоговую для получения субсидии

В течение недели в некоторых районах Удмуртии возможны заморозки

Карантин сняли с двух районов Удмуртии

С 12 мая медработникам в Удмуртии начнут выдавать продуктовые наборы

В центре Ижевска отключат горячую воду на две недели

Каким предприятиям разрешили работать в Удмуртии с 14 мая?

С 14 мая в Удмуртии откроются парки и скверы

Покупателей без защитной маски не будут обслуживать в магазинах Удмуртии

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Подарки за рисунок

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Давайте проводить карантин с пользой! «Комсомольская правда»-Ижевск» совместно со строительной компанией «Железно» запускает новый конкурс детских рисунков - «Дом моей мечты!». Принять в нем участие могут дети до 14 лет (подробнее).

Коронавирус в Ижевске, актуальная повестка на 12 мая

ФОТО: Pixabay

12 мая глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что на территории республики не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом. А также рассказал, в каком состоянии находятся заболевшие вирусом (подробнее). Что еще произошло за день?