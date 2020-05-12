Утро в Ижевске: субсидии для предпринимателей, погодные аномалии и снятие ограничительных мер
Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 13 мая. Сегодня в городе ожидается небольшой дождь и 20 градусов тепла. Желаем отличного настроения и бодрости духа! А пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем прочитать новости одной строкой:
С 1 мая предприниматели Удмуртии могут подать документы в налоговую для получения субсидии
В течение недели в некоторых районах Удмуртии возможны заморозки
Карантин сняли с двух районов Удмуртии
С 12 мая медработникам в Удмуртии начнут выдавать продуктовые наборы
В центре Ижевска отключат горячую воду на две недели
Каким предприятиям разрешили работать в Удмуртии с 14 мая?
С 14 мая в Удмуртии откроются парки и скверы
Покупателей без защитной маски не будут обслуживать в магазинах Удмуртии
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Подарки за рисунок
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Давайте проводить карантин с пользой! «Комсомольская правда»-Ижевск» совместно со строительной компанией «Железно» запускает новый конкурс детских рисунков - «Дом моей мечты!». Принять в нем участие могут дети до 14 лет (подробнее).
Коронавирус в Ижевске, актуальная повестка на 12 мая
ФОТО: Pixabay
12 мая глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что на территории республики не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом. А также рассказал, в каком состоянии находятся заболевшие вирусом (подробнее). Что еще произошло за день?
ИСТОЧНИК KP.RU
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